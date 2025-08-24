Відео
Україна
Обмін полоненими — Юсов повідомив, чи повернулись важкопоранені

Обмін полоненими — Юсов повідомив, чи повернулись важкопоранені

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 22:39
У рамках обміну 24 серпня до України приїхало багато важкохворих та важкопоранених воїнів
Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

Обмін полоненими, який відбувся сьогодні, 24 серпня, був комбінованим. Українці повернулися додому в рамках Стамбульських домовленостей та 68-го обміну.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає журналістика Новини.LIVE.

Читайте також:

Обмін полоненими — деталі

Юсов повідомив, що в рамках обміну приїхало багато важкохворих та важкопоранених, їм уже надають професійну допомогу.

У рамках обміну також повернулися захисники з різних напрямків, в тому числі і оборонці Маріуполя. А також цивільні.

Крім того, представник ГУР анонсував інші обміни полоненими.

Нагадаємо, сьогодні повернулися з полону воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

А також два журналісти — Дмитро Хилюк та Марк Каліуш.

військові полонені війна в Україні поранення Андрій Юсов обмін полоненими
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
