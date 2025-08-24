У рамках обміну 24 серпня до України приїхало багато важкохворих та важкопоранених воїнів

Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

Обмін полоненими, який відбувся сьогодні, 24 серпня, був комбінованим. Українці повернулися додому в рамках Стамбульських домовленостей та 68-го обміну.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає журналістика Новини.LIVE.

Обмін полоненими — деталі

Юсов повідомив, що в рамках обміну приїхало багато важкохворих та важкопоранених, їм уже надають професійну допомогу.

У рамках обміну також повернулися захисники з різних напрямків, в тому числі і оборонці Маріуполя. А також цивільні.

Крім того, представник ГУР анонсував інші обміни полоненими.

Нагадаємо, сьогодні повернулися з полону воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

А також два журналісти — Дмитро Хилюк та Марк Каліуш.