Нужны ракеты: Игнат о борьбе с реактивными дронами

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Александр Брамский/Суспільне

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Армия РФ все чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных беспилотников. По характеристикам такие БпЛА близки к крылатым ракетам. Из-за своей конструкции реактивные дроны не могут летать долго, но сбить их сложно из-за высокой скорости движения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 июля, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Что нужно для уничтожения реактивных дронов

Представитель Воздушных Сил ВС Украины отметил, что для сбивания реактивных БпЛА крупнокалиберные пулеметы не подходят — нужны зенитные или авиационные ракеты. Скорость реактивного беспилотника вдвое меньше скорости перехватчика.



"Скорость реактивного БпЛА может достигать 600 километров, а наших перехватчиков — до 300 километров, поэтому здесь можно рассчитывать только на мастерство пилотов, на удачу, чтобы в кратчайшие сроки получить шанс на перехват. Но производители совершенствуют наши перехватчики", — заявил Юрий Игнат.

Он добавил, что количество реактивных дронов, которые запускает РФ по Украине, в последнее время возросло, но и соответствующее реагирование на такую ситуацию есть: военные создают определенные рубежи обороны, чтобы сбивать БпЛА.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что вечером 20 июля под российским ударом оказались многоэтажное здание и торговый центр. Известно о шести пострадавших. Четверо пострадавших — дети.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины писал, что на границе с Беларусью украинцы возводят линию обороны. На северных рубежах военные обустраивают специальную «килзону». Если противник попытается прорваться, его уничтожат.