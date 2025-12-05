Видео
Главная Новости дня Новый архитектор будет строить бальный зал для Трампа за 300 млн

Новый архитектор будет строить бальный зал для Трампа за 300 млн

Дата публикации 5 декабря 2025 08:17
Строительство бального зала в Белом доме за 300 млн - Трамп выбрал нового архитектора
Белый дом. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил новой команде строительство бального зала в Белом доме. Реализация нового проекта, который уже вызвал резонанс в обществе, будет стоить около 300 млн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Строительство бального зала в Белом доме — что известно

Как сообщили в резиденции президента США, компания Shalom Baranes Associates отныне возьмется за строительство. Предыдущий руководитель проекта Джеймс МакКрери останется в качестве консультанта. По информации инсайдеров, между Трампом и МакКрери возникли разногласия относительно масштабов зала и сроков выполнения работ.

Демонтаж Восточного крыла, где ранее размещался офис первой леди, начался еще в октябре. Трамп сообщил, что новый бальный зал будет иметь площадь около 8,9 тыс. квадратных метров и сможет принимать до тысячи гостей. По размерам комплекс будет существенно превышать основное здание Белого дома, площадь которого составляет примерно 17 тыс. м.

Будівництво Бальної зали в Білому домі
Ремонтные работы в Восточном крыле Белого дома. Фото: Reuters

Стоимость строительства выросла с первоначальных 200 млн до 350 млн долларов. В Белом доме заявили, что Трамп также делает собственный финансовый вклад в проект, однако точную сумму не разглашают.

В финансировании бального зала участвуют частные доноры и крупные компании, среди которых миллиардер Стив Шварцман, Amazon.com Inc. и Coinbase Inc. Это вызвало беспокойство относительно возможных конфликтов интересов президента, который и раньше часто совмещал частные бизнес-дела с выполнением государственных обязанностей.

Летом Трамп впервые представил планы возведения нового зала, заявив, что давно нуждается в более просторном помещении для официальных приемов. Тогда он заверил, что работы на территории Белого дома "не помешают действующему зданию" и что проект будет полностью соответствовать архитектурному стилю исторического комплекса.

Представитель Белого дома и председатель Национальной комиссии по планированию капиталовложений Уилл Шарф сообщил, что в этом месяце администрация планирует обнародовать детальные планы будущего строительства.

Напомним, стало известно, что Трамп решит судьбу украинской сборной на жеребьевке Чемпионата мира-2026.

А также сообщалось, что Трамп аннулировал все указы своего предшественника Джо Байдена, подписанные авторучкой.

