Будівництво бальної зали у Білому домі за 300 млн — Трамп обрав нового архітектора

Білий дім. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп доручив новій команді будівництво бальної зали у Білому домі. Реалізація нового проєкту, який вже викликав резонанс у суспільстві, коштуватиме близько 300 млн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Будівництво бальної зали у Білому домі — що відомо

Як повідомили у резиденції президента США, компанія Shalom Baranes Associates відтепер візьметься за будівництво. Попередній керівник проєкту Джеймс МакКрері залишиться в якості консультанта. За інформацією інсайдерів, між Трампом і МакКрері виникли розбіжності щодо масштабів зали та термінів виконання робіт.

Демонтаж Східного крила, де раніше розміщувався офіс першої леді, розпочався ще в жовтні. Трамп повідомив, що нова бальна зала матиме площу близько 8,9 тис. квадратних метрів і зможе приймати до тисячі гостей. За розмірами комплекс суттєво перевищуватиме основну будівлю Білого дому, площа якої становить приблизно 17 тис. м.

Ремонтні роботи у Східному крилі Білого дому. Фото: Reuters

Вартість будівництва зросла з початкових 200 млн до 350 млн доларів. У Білому домі заявили, що Трамп також робить власний фінансовий внесок у проєкт, однак точну суму не розголошують.

У фінансуванні бальної зали беруть участь приватні донори та великі компанії, серед яких мільярдер Стів Шварцман, Amazon.com Inc. і Coinbase Inc. Це викликало занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів президента, який і раніше часто поєднував приватні бізнес-справи з виконанням державних обов'язків.

Влітку Трамп уперше презентував плани зведення нової зали, заявивши, що давно потребує просторішого приміщення для офіційних прийомів. Тоді він запевнив, що роботи на території Білого дому "не завадять чинній будівлі" і що проєкт буде повністю відповідати архітектурному стилю історичного комплексу.

Представник Білого дому та голова Національної комісії з планування капіталовкладень Вілл Шарф повідомив, що цього місяця адміністрація планує оприлюднити детальні плани майбутнього будівництва.

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп вирішить долю української збірної на жеребкуванні Чемпіонату світу-2026.

А також повідомлялося, що Трамп анулював усі укази свого попередника Джо Байдена, підписані авторучкою.