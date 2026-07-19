Новые подробности дела Лучанова: военные дали показания на заседании ВСК

Станислав Лучанов в суде. Фото: РБК-Украина

Карина Приходько Редактор

В ходе заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, рассматривающей обстоятельства дела бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Антона Лучанова, прозвучали новые показания. Резонансные подробности озвучили офицеры подразделения и представители Военной службы правопорядка (ВСП).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на журналистку Диану Буцко.

Новые подробности по делу Лучанова

Офицеры 155-й бригады, выступившие на заседании ВСК, рассказали, что группа военнослужащих, подозреваемая в похищении братьев Мойсейчуков, выполняла задание по поиску военных, самовольно покинувших часть. Командовал этой группой старший сержант Богдан Шурко.

Журналистка обратила внимание на то, что подобные группы существуют и в других воинских подразделениях, а командиры должны контролировать их деятельность.

Согласно информации, озвученной на заседании, всех семерых военнослужащих 155-й бригады, которые в настоящее время являются подозреваемыми в похищении, официально направили 25 июня в Ровенскую область "в связи со служебной необходимостью". Уже 26 июня они, по имеющимся данным, находились в селе Калиновка, где, вероятно, искали мотоциклистов.

Заместитель командира 155-й бригады Виктор Клочко сообщил, что в последний раз видел Лучанова в штабе 4 июля. Он также отметил, что в конце июня комбриг находился в отпуске, а к исполнению обязанностей вернулся примерно 1 или 2 июля. В то же время сам Лучанов во время судебного заседания заявлял, что после похищения не руководил бригадой.

Отдельно на заседании выступил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка Юрий Бабич. Он сообщил, что 6 июля Национальная полиция обратилась в ВСП и проинформировала о возможной причастности Лучанова к похищению.

По словам Бабича, в тот же день представители ВСП встретились с Лучановым в месте дислокации бригады. Во время беседы он отрицал какую-либо причастность к преступлению.

"Он отрицал какую-либо причастность к этому, но в ходе проверки в 155-й бригаде мы получили информацию о причастности к этому происшествию старшего лейтенанта Долголенко. Он признался, что совершил это преступление, и сообщил, где захоронены тела", — заявил Юрий Бабич.

В то же время журналистка напомнила, что 9 июля командира батальона 155-й бригады Алексея Долголенко задержали по подозрению в убийстве.

Кроме того, по данным ВСП, 11 июля Антон Лучанов самовольно покинул место лечения и был занесен в учет как военнослужащий, самовольно покинувший часть.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, дело бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислава Лучанова касается похищения и убийства двух братьев — Максима и Романа Мосейчуков из села Калиновка Киевской области. По версии следствия, преступление произошло в конце июня 2026 года после бытового конфликта между братьями и семьей комбрига.

По данным правоохранительных органов, в ночь с 27 на 28 июня группа военнослужащих 155-й бригады силой вывезла братьев из их дома. Во время похищения одному из мужчин прострелили ногу, после чего обоих со связанными руками и ногами доставили к месту дислокации бригады. По версии следствия, несколько дней братьев незаконно удерживали, а впоследствии убили. Их тела нашли закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

Следствие считает, что организатором преступления был Станислав Лучанов, который привлек к похищению своих подчиненных, а впоследствии приказал убить братьев, чтобы скрыть преступление. Самому Лучанову и еще нескольким военнослужащим сообщили о подозрениях по статьям о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. Суд избрал Лучанову меру пресечения в виде содержания под стражей.