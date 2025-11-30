Враг ударил по Днепропетровщине - пострадали люди

Спасатели работают на месте обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Днепропетровская область снова пережила серию российских обстрелов, в результате которых зафиксированы раненые и значительные разрушения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В нескольких громадах враг применил ударные беспилотники и РСЗО, а силы ПВО сбили почти два десятка вражеских БПЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Обновленная ситуация в области

За прошедшие сутки враг снова атаковал районы Днепропетровщины, под ударом оказались несколько громад, где зафиксированы погибшие, раненые и разрушенное имущество. В Самаровском направлении дрон поразил Пешанскую громаду, где пострадала женщина и сгорели частный дом и две легковушки.

В Синельниковском районе ночной удар по Петропавловской громаде повредил двухэтажный дом. Российские войска также атаковали Маломихайловскую громаду: ранен 57-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, и разбит автомобиль.

"Защитники неба сбили на Днепропетровщине 19 БпЛА, сообщили в ПвК", — написал глава ОВА.

В результате атак FPV-дронов и обстрелов "Градом" на Никопольщине повреждены газопровод и линия электропередач в районном центре и Мировской громаде. В Павлоградском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Напомним, что в Запорожской области в течение суток российская армия нанесла сотни ударов по жилым районам, и среди пострадавших оказался ребенок.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 30 ноября Киевщина подверглась дроновой атаке, в результате которой один человек погиб, а одиннадцать получили ранения.