Главная Новости дня Россияне ранили ребенка во время атаки на Запорожскую область

Россияне ранили ребенка во время атаки на Запорожскую область

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 08:10
Запорожская область под огнем - среди пострадавших есть ребенок
Последствия атаки РФ. Фото: Иван Федоров/Telegram

В Запорожской области в течение суток российские войска нанесли сотни ударов по мирным городам и селам, среди жертв оказался ребенок. Массированный обстрел охватил сразу 20 населенных пунктов, где зафиксированы значительные разрушения и многочисленные атаки авиабомбами, дронами и артиллерией.

Об этом начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:

Атака на Пологовский район и масштабы обстрелов

В Пологовском районе в результате очередного удара российских войск ранения получил ребенок, а всего в течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Под вражеским огнем оказались как прифронтовые территории, так и населенные пункты, где регулярно фиксируются авиационные атаки и массированные удары дронами.

Росіяни поранили дитину під час атаки на Запорізьку область - фото 1
Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"242 артиллерийских удара нанесены по территории Беленького, Степногорска, Приморского, Степного, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Сладкого", — говорится в сообщении Федорова.

По данным администрации, враг нанес 31 авиационный удар по Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Прилуках, Терноватом и Рождественке, а также применил 263 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, против ряда населенных пунктов области.

Кроме того, под ударом оказались Гуляйполе, Доброполье и Варваровка, по которым враг бил из РСЗО, а также территории более десяти населенных пунктов, подвергшихся артиллерийским обстрелам. В администрацию поступило 20 заявлений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры, и их количество может возрасти после уточнения данных.

Напомним, что в результате ночной атаки на Вышгород российские дроны вызвали гибель одного человека и травмирование более десятка жителей.

Ранее мы также информировали, что поздно вечером 29 ноября ударные беспилотники РФ атаковали Киевскую область, из-за чего загорелись многоэтажка и промышленное предприятие.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
