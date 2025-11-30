Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни поранили дитину під час атаки на Запорізьку область

Росіяни поранили дитину під час атаки на Запорізьку область

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 08:10
Запорізька область під вогнем — серед постраждалих є дитина
Наслідки атаки РФ. Фото: Іван Федоров/Telegram

У Запорізькій області упродовж доби російські війська завдали сотні ударів по мирних містах і селах, серед жертв опинилася дитина. Масований обстріл охопив одразу 20 населених пунктів, де зафіксовано значні руйнування та численні атаки авіабомбами, дронами й артилерією.

Про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Реклама
Читайте також:

Атака на Пологівський район і масштаби обстрілів

У Пологівському районі внаслідок чергового удару російських військ поранення отримала дитина, а загалом протягом доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися як прифронтові території, так і населені пункти, де регулярно фіксуються авіаційні атаки та масовані удари дронами. 

Росіяни поранили дитину під час атаки на Запорізьку область - фото 1
Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого", — йдеться в повідомленні Федорова.

За даними адміністрації, ворог завдав 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці, а також застосував 263 безпілотники різних типів, переважно FPV, проти низки населених пунктів області.

Крім того, під ударом опинилися Гуляйполе, Добропілля та Варварівка, по яких ворог бив із РСЗВ, а також території понад десяти населених пунктів, що зазнали артилерійських обстрілів. До адміністрації надійшло 20 заяв про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, і їх кількість може зрости після уточнення даних.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Вишгород російські дрони спричинили загибель однієї людини й травмування понад десятка мешканців.

Раніше ми також інформували, що пізно ввечері 29 листопада ударні безпілотники РФ атакували Київщину, через що зайнялися багатоповерхівка та промислове підприємство.

Запорізька область обстріли Іван Федоров атака Запорізька ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації