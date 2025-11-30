Запорізька область під вогнем — серед постраждалих є дитина

Росіяни поранили дитину під час атаки на Запорізьку область
У Запорізькій області упродовж доби російські війська завдали сотні ударів по мирних містах і селах, серед жертв опинилася дитина. Масований обстріл охопив одразу 20 населених пунктів, де зафіксовано значні руйнування та численні атаки авіабомбами, дронами й артилерією.
Про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.
Атака на Пологівський район і масштаби обстрілів
У Пологівському районі внаслідок чергового удару російських військ поранення отримала дитина, а загалом протягом доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися як прифронтові території, так і населені пункти, де регулярно фіксуються авіаційні атаки та масовані удари дронами.
"242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого", — йдеться в повідомленні Федорова.
За даними адміністрації, ворог завдав 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці, а також застосував 263 безпілотники різних типів, переважно FPV, проти низки населених пунктів області.
Крім того, під ударом опинилися Гуляйполе, Добропілля та Варварівка, по яких ворог бив із РСЗВ, а також території понад десяти населених пунктів, що зазнали артилерійських обстрілів. До адміністрації надійшло 20 заяв про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, і їх кількість може зрости після уточнення даних.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Вишгород російські дрони спричинили загибель однієї людини й травмування понад десятка мешканців.
Раніше ми також інформували, що пізно ввечері 29 листопада ударні безпілотники РФ атакували Київщину, через що зайнялися багатоповерхівка та промислове підприємство.
