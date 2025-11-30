Запорізька область під вогнем — серед постраждалих є дитина

Наслідки атаки РФ. Фото: Іван Федоров/Telegram

У Запорізькій області упродовж доби російські війська завдали сотні ударів по мирних містах і селах, серед жертв опинилася дитина. Масований обстріл охопив одразу 20 населених пунктів, де зафіксовано значні руйнування та численні атаки авіабомбами, дронами й артилерією.

Про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Атака на Пологівський район і масштаби обстрілів

У Пологівському районі внаслідок чергового удару російських військ поранення отримала дитина, а загалом протягом доби окупанти завдали 540 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися як прифронтові території, так і населені пункти, де регулярно фіксуються авіаційні атаки та масовані удари дронами.

Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"242 артилерійські удари нанесено по території Біленького, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля та Солодкого", — йдеться в повідомленні Федорова.

За даними адміністрації, ворог завдав 31 авіаційний удар по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Прилуках, Тернуватому та Різдвянці, а також застосував 263 безпілотники різних типів, переважно FPV, проти низки населених пунктів області.

Крім того, під ударом опинилися Гуляйполе, Добропілля та Варварівка, по яких ворог бив із РСЗВ, а також території понад десяти населених пунктів, що зазнали артилерійських обстрілів. До адміністрації надійшло 20 заяв про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, і їх кількість може зрости після уточнення даних.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Вишгород російські дрони спричинили загибель однієї людини й травмування понад десятка мешканців.

Раніше ми також інформували, що пізно ввечері 29 листопада ударні безпілотники РФ атакували Київщину, через що зайнялися багатоповерхівка та промислове підприємство.