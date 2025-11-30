Ворог ударив по Дніпропетровщині — постраждали люди

Рятівники працюють на місці обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС України

Дніпропетровська область знову пережила серію російських обстрілів, унаслідок яких зафіксовано поранених та значні руйнування житлових будинків, автомобілів і об’єктів інфраструктури. У кількох громадах ворог застосував ударні безпілотники та РСЗВ, а сили ППО збили майже два десятки ворожих БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Оновлена ситуація в області

Протягом минулої доби ворог знову атакував райони Дніпропетровщини, під ударом опинилися кілька громад, де зафіксовано загиблих, поранених і зруйноване майно. У Самарівському напрямку дрон уразив Пішанську громаду, де постраждала жінка та згоріли приватний будинок і два легковики.

Руйнування після обстрілу. Фото: Гайваненко/Telegram

У Синельниківському районі нічний удар по Петропавлівській громаді пошкодив двоповерховий будинок. Російські війська також атакували Маломихайлівську громаду: поранено 57-річного чоловіка, якого госпіталізували у важкому стані, та розбитий автомобіль.

Допис Гайваненко у Telegram. Фото: скриншот

"Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА, повідомили в ПвК", — написав очільник ОВА.

Руйнування після атаки РФ. Фото: Гайваненко/Telegram

Внаслідок атак FPV-дронів та обстрілів "Градом" на Нікопольщині пошкоджено газогін і лінію електропередач у районному центрі та Мирівській громаді. У Павлоградському районі зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що в Запорізькій області протягом доби російська армія завдала сотні ударів по житлових районах, і серед постраждалих опинилася дитина.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 30 листопада Київщина зазнала дронової атаки, унаслідок якої одна людина загинула, а одинадцять отримали поранення.