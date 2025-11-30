Ворог ударив по Дніпропетровщині — постраждали люди

Нові атаки на Дніпропетровщині — є поранені та руйнування
Дніпропетровська область знову пережила серію російських обстрілів, унаслідок яких зафіксовано поранених та значні руйнування житлових будинків, автомобілів і об’єктів інфраструктури. У кількох громадах ворог застосував ударні безпілотники та РСЗВ, а сили ППО збили майже два десятки ворожих БпЛА.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Оновлена ситуація в області
Протягом минулої доби ворог знову атакував райони Дніпропетровщини, під ударом опинилися кілька громад, де зафіксовано загиблих, поранених і зруйноване майно. У Самарівському напрямку дрон уразив Пішанську громаду, де постраждала жінка та згоріли приватний будинок і два легковики.
У Синельниківському районі нічний удар по Петропавлівській громаді пошкодив двоповерховий будинок. Російські війська також атакували Маломихайлівську громаду: поранено 57-річного чоловіка, якого госпіталізували у важкому стані, та розбитий автомобіль.
"Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА, повідомили в ПвК", — написав очільник ОВА.
Внаслідок атак FPV-дронів та обстрілів "Градом" на Нікопольщині пошкоджено газогін і лінію електропередач у районному центрі та Мирівській громаді. У Павлоградському районі зафіксовані пошкодження інфраструктури.
