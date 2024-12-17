Укрзализниця запустила дополнительные поезда в разные города Украины на Рождественские и Новогодние праздники

Новогодние поезда — расписание дополнительных рейсов Укрзализниці
"Укрзалізниця" в связи с наступающими новогодними праздниками организует шесть дополнительных рейсов, в основном на западных направлениях. Это сделано, чтобы обеспечить гражданам Украины возможность быстрого и безопасного прибытия в места празднования.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзалізниці".
Как будут ходить дополнительные поезда
Представители предприятия отметили важность создания комфортных условий для передвижения граждан, чтобы защитники имели возможность вернуться в свои семьи, а дети могли спокойно отдохнуть во время каникул.
График движения дополнительных поездов опубликован на сайте "Укрзализниці" и доступен для ознакомления граждан.
Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести через мобильное приложение, веб-сайт компании или в кассах вокзалов.
Напомним, Укрзалізниця временно приостановила курсировку нескольких поездов. Их возобновление планируется после 13 января.
Также 15 декабря Укрзалізниця вернула ежечасные рейсы Киевской кольцевой электрички.
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