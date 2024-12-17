Укрзалізниця запустила додаткові потяги до різних міст України на Різдвяні та Новорічні свята

Машиніст потягу Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН

"Укрзалізниця" у зв'язку з наступаючими новорічними святами організовує шість додаткових рейсів, переважно на західних напрямках. Це зроблено, щоб забезпечити громадян України можливістю швидкого та безпечного прибуття до місць святкування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

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Представники підприємства наголосили на важливості створення комфортних умов для пересування громадян, аби захисники мали змогу повернутися до своїх сімей, а діти могли спокійно відпочити під час канікул.

Розклад потягів на новорічні свята. Фото: Скриншот

Графік руху додаткових поїздів опублікований на сайті "Укрзалізниці" та доступний для ознайомлення громадян.

Квитки на додаткові рейси можна придбати через мобільний додаток, вебсайт компанії або в касах вокзалів.

Нагадаємо, Укрзалізниця тимчасово призупинила курсування кількох поїздів. Їхнє відновлення планується після 13 січня.

Також 15 грудня Укрзалізниця повернула щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички.