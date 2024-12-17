Укрзалізниця запустила додаткові потяги до різних міст України на Різдвяні та Новорічні свята

Новорічні потяги — розклад додаткових рейсів Укрзалізниці
"Укрзалізниця" у зв'язку з наступаючими новорічними святами організовує шість додаткових рейсів, переважно на західних напрямках. Це зроблено, щоб забезпечити громадян України можливістю швидкого та безпечного прибуття до місць святкування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Як ходитимуть додаткові потяги
Представники підприємства наголосили на важливості створення комфортних умов для пересування громадян, аби захисники мали змогу повернутися до своїх сімей, а діти могли спокійно відпочити під час канікул.
Графік руху додаткових поїздів опублікований на сайті "Укрзалізниці" та доступний для ознайомлення громадян.
Квитки на додаткові рейси можна придбати через мобільний додаток, вебсайт компанії або в касах вокзалів.
Нагадаємо, Укрзалізниця тимчасово призупинила курсування кількох поїздів. Їхнє відновлення планується після 13 січня.
Також 15 грудня Укрзалізниця повернула щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички.
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