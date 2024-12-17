Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Новорічні потяги — розклад додаткових рейсів Укрзалізниці arrow

Новорічні потяги — розклад додаткових рейсів Укрзалізниці

17 грудня 2024 03:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Укрзалізниця запустила додаткові потяги до різних міст України на Різдвяні та Новорічні свята
Машиніст потягу Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

"Укрзалізниця" у зв'язку з наступаючими новорічними святами організовує шість додаткових рейсів, переважно на західних напрямках. Це зроблено, щоб забезпечити громадян України можливістю швидкого та безпечного прибуття до місць святкування. 

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Читайте також:

Як ходитимуть додаткові потяги

Представники підприємства наголосили на важливості створення комфортних умов для пересування громадян, аби захисники мали змогу повернутися до своїх сімей, а діти могли спокійно відпочити під час канікул.

На Новий рік до Румунії — додаткові потяги від Укрзалізниці - фото 1
Розклад потягів на новорічні свята. Фото: Скриншот

Графік руху додаткових поїздів опублікований на сайті "Укрзалізниці" та доступний для ознайомлення громадян. 

Квитки на додаткові рейси можна придбати через мобільний додаток, вебсайт компанії або в касах вокзалів.

Нагадаємо, Укрзалізниця тимчасово призупинила курсування кількох поїздів. Їхнє відновлення планується після 13 січня.

Також 15 грудня Укрзалізниця повернула щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички.

Укрзалізниця подорож транспорт потяг квитки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:53 Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

09:39 Війська РФ хотіли прорватись до позицій Третьої штурмової — відео

09:23 Розкішне життя у Дубаї — що приховує одеська суддя

09:21 Пільги для пенсіонерів у 2025 році — за що можна не платити

09:20 У США суд ухвалив рішення у справі Трампа за участю порнозірки

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

09:13 Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

09:06 В ЄС створять альтернативу Starlink до 2030 року — що відомо

08:56 ЗСУ відбили понад 200 атак — окупанти зазнали великих втрат

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

09:53 Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

09:39 Війська РФ хотіли прорватись до позицій Третьої штурмової — відео

09:23 Розкішне життя у Дубаї — що приховує одеська суддя

09:21 Пільги для пенсіонерів у 2025 році — за що можна не платити

09:20 У США суд ухвалив рішення у справі Трампа за участю порнозірки

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

09:13 Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

09:06 В ЄС створять альтернативу Starlink до 2030 року — що відомо

08:56 ЗСУ відбили понад 200 атак — окупанти зазнали великих втрат

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям