Румынская полиция задержала мужчину, который угрожал новому президенту Румынии убийством

Новому лидеру Румынии угрожают убийством — обещали "15 пуль"
Национальная полиция Румынии начала расследование в отношении угрозы убийства, направленной в адрес новоизбранного президента Никушора Дана. Уже есть подозреваемый, который поддерживает ультраправую партию AUR Джорджу Симиону, который программ президентскую гонку.
Об этом информирует румынский телеканал Digi24.
Что известно об угрозах Никушору Дану
По данным телеканала, подозреваемым является 31-летний житель уезда Марамуреш, который публично выражал поддержку лидеру партии AUR Джорджу Симиону. Согласно сообщению телеканала, мужчина разместил в социальной сети Facebook угрожающий пост с использованием агрессивной лексики и грамматических ошибок.
В своей заметке он заявил о намерении "выпустить 15 пуль" в новоизбранного президента. Кроме того, подозреваемый выразил обеспокоенность возможностью отправки его на фронт в Украину.
Правоохранительные органы нашли и доставили подозреваемого на допрос. Согласно законодательству Румынии, за угрозу убийством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до одного года или штраф.
Этот инцидент произошел на фоне роста политического напряжения в Румынии после президентских выборов, которые завершились победой Никушора Дана. Его оппонент Джордж Симион заявил о своем намерении обжаловать результаты голосования в Конституционном суде.
Напомним, несколько дней назад в Румынии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Никушор Дан. Этот кандидат набрал 54,32%, тогда как Джордж Симион получил 45,68% голосов.
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