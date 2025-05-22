Румынская полиция задержала мужчину, который угрожал новому президенту Румынии убийством

Президент Румынии Никушор Дан. Фото: Reuters

Национальная полиция Румынии начала расследование в отношении угрозы убийства, направленной в адрес новоизбранного президента Никушора Дана. Уже есть подозреваемый, который поддерживает ультраправую партию AUR Джорджу Симиону, который программ президентскую гонку.

Об этом информирует румынский телеканал Digi24.

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По данным телеканала, подозреваемым является 31-летний житель уезда Марамуреш, который публично выражал поддержку лидеру партии AUR Джорджу Симиону. Согласно сообщению телеканала, мужчина разместил в социальной сети Facebook угрожающий пост с использованием агрессивной лексики и грамматических ошибок.

В своей заметке он заявил о намерении "выпустить 15 пуль" в новоизбранного президента. Кроме того, подозреваемый выразил обеспокоенность возможностью отправки его на фронт в Украину.

Правоохранительные органы нашли и доставили подозреваемого на допрос. Согласно законодательству Румынии, за угрозу убийством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до одного года или штраф.

Этот инцидент произошел на фоне роста политического напряжения в Румынии после президентских выборов, которые завершились победой Никушора Дана. Его оппонент Джордж Симион заявил о своем намерении обжаловать результаты голосования в Конституционном суде.

Напомним, несколько дней назад в Румынии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Никушор Дан. Этот кандидат набрал 54,32%, тогда как Джордж Симион получил 45,68% голосов.

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