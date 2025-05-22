Румунська поліція затримала чоловіка, який погрожував новому президентові Румунії вбивством

Президент Румунії Нікушор Дан. Фото: Reuters

Національна поліція Румунії розпочала розслідування стосовно погрози вбивства, спрямованої на адресу новообраного президента Нікушора Дана. Вже є підозрюваний, який підтримує ультраправу партію AUR Джорджу Сіміону, який програм президентські перегони.

Про це інформує румунський телеканал Digi24.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про погрози Нікушору Дану

За даними телеканалу, підозрюваним є 31-річний мешканець повіту Марамуреш, який публічно висловлював підтримку лідерові партії AUR Джорджу Сіміону. Згідно з повідомленням телеканалу, чоловік розмістив у соціальній мережі Facebook загрозливий пост з використанням агресивної лексики та граматичних помилок.

У своєму дописі він заявив про намір "випустити 15 куль" в новообраного президента. Крім того, підозрюваний висловив стурбованість можливістю відправки його на фронт в Україну.

Правоохоронні органи знайшли та доставили підозрюваного на допит. Відповідно до законодавства Румунії, за погрозу вбивством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до одного року або штраф.

Цей інцидент стався на тлі зростання політичної напруги в Румунії після президентських виборів, які завершилися перемогою Нікушора Дана. Його опонент Джордж Сіміон заявив про свій намір оскаржити результати голосування у Конституційному суді.

Нагадаємо, декілька днів тому в Румунії завершився другий тур президентських виборів, на яких переміг Нікушор Дан. Цей кандидат набрав 54,32%, тоді як Джордж Сіміон отримав 45,68% голосів.

Також ми інформували, як новий президент Румунії ставиться до України й чи обере європейський шлях для свого народу.