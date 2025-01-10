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Новини.LIVE вошел в топ-50 популярных сайтов Украины в декабре

10 января 2025 18:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Самые популярные сайты Украины в декабре 2024 — Новини.LIVE попал в ТОП
Сайт Новини.LIVE в мобильной версии. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сайт Новини.LIVE завершил 2024 год с весомым достижением, войдя в топ-50 самых популярных сайтов в Украине. В декабрьском рейтинге новостной ресурс занял 50-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с ноябрем.

Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Similarweb.

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По данным Similarweb, в декабре 2024 года самым посещаемым сайтом в Украине стал поисковик Google. Вторую позицию занял видеохостинг YouTube.

Третье место занял онлайн-кинотеатр UAKINO, который опередил по посещаемости крупные социальные сети, такие как Facebook (4 место) и Instagram (6 место).

Среди новостных ресурсов лидером остается портал Ukr.net, который занял пятую строчку рейтинга.

Также украинцы активно посещали торговые платформы OLX (8 место) и Rozetka (9 место).

В целом топ-10 сайтов в Украине в декабре 2024 года выглядит так:

  1. Google
  2. YouTube
  3. UAKINO
  4. Facebook
  5. Ukr.net
  6. Instagram
  7. Rezka
  8. OLX
  9. Розетка
  10. Синоптик
Рейтинг сайтов Украины в декабре 2024
Самые посещаемые сайты в Украине. Фото: скриншот

Новини.LIVE занял 50-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с ноябрем.

ТОП-50 самых популярных сайтов Украины
Рейтинг ТОП-50.  Фото: скриншот

Ранее мы писали, что YouTube канал Новини.LIVE вошел в ТОП-5 информационных каналов в украинском сегменте видеохостинга.

Также мы сообщали, что мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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