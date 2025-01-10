Самые популярные сайты Украины в декабре 2024 — Новини.LIVE попал в ТОП

Новини.LIVE вошел в топ-50 популярных сайтов Украины в декабре
Сайт Новини.LIVE завершил 2024 год с весомым достижением, войдя в топ-50 самых популярных сайтов в Украине. В декабрьском рейтинге новостной ресурс занял 50-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с ноябрем.
Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Similarweb.
Самые популярные сайты среди украинцев в декабре 2024
По данным Similarweb, в декабре 2024 года самым посещаемым сайтом в Украине стал поисковик Google. Вторую позицию занял видеохостинг YouTube.
Третье место занял онлайн-кинотеатр UAKINO, который опередил по посещаемости крупные социальные сети, такие как Facebook (4 место) и Instagram (6 место).
Среди новостных ресурсов лидером остается портал Ukr.net, который занял пятую строчку рейтинга.
Также украинцы активно посещали торговые платформы OLX (8 место) и Rozetka (9 место).
В целом топ-10 сайтов в Украине в декабре 2024 года выглядит так:
- YouTube
- UAKINO
- Ukr.net
- Rezka
- OLX
- Розетка
- Синоптик
Новини.LIVE занял 50-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с ноябрем.
Ранее мы писали, что YouTube канал Новини.LIVE вошел в ТОП-5 информационных каналов в украинском сегменте видеохостинга.
Также мы сообщали, что мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения.
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