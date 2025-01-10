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Новини.LIVE увійшов до топ-50 популярних сайтів України в грудні

10 січня 2025 18:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Найпопулярніші сайти України в грудні 2024 — Новини.LIVE потрапив у ТОП
Сайт Новини.LIVE у мобільній версії. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сайт Новини.LIVE завершив 2024 рік із вагомим досягненням, увійшовши до топ-50 найпопулярніших сайтів в Україні. У грудневому рейтингу новинний ресурс посів 50-те місце, піднявшись на чотири позиції у порівнянні з листопадом.

Про це свідчать дані аналітичного сервісу Similarweb.

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Найпопулярніші сайти серед українців у грудні 2024

За даними Similarweb, у грудні 2024 року найвідвідуванішим сайтом в Україні став пошуковик Google. Другу позицію зайняв відеохостинг YouTube.

Третє місце посів онлайн-кінотеатр UAKINO, який випередив за відвідуваністю великі соціальні мережі, такі як Facebook (4 місце) та Instagram (6 місце).

Серед новинних ресурсів лідером залишається портал Ukr.net, який зайняв п’яту сходинку рейтингу.

Також українці активно відвідували торгові платформи OLX (8 місце) та Rozetka (9 місце).

Загалом топ-10 сайтів в Україні у грудні 2024 року має такий вигляд:

  1. Google
  2. YouTube
  3. UAKINO
  4. Facebook
  5. Ukr.net
  6. Instagram
  7. Rezka
  8. OLX
  9. Rozetka
  10. Sinoptik
Рейтинг сайтів України у грудні 2024
Найвідвідуваніші сайти в Україні. Фото: скриншот

Новини.LIVE посів 50-те місце, піднявшись на чотири позиції у порівнянні з листопадом.

ТОП-50 найпопулярніших сайтів України
Рейтинг ТОП-50.  Фото: скриншот

Раніше ми писали, що YouTube канал Новини.LIVE увійшов у ТОП-5 інформаційних каналів в українському сегменті відеохостингу.

Також ми повідомляли, що месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. 

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