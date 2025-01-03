Які ютуб-канали дивилися українці у 2024 році

Людина дивиться телевізор. Фото: Pexels

У 2024 році український сегмент YouTube залишався важливим джерелом новин для глядачів. Лідером серед інформаційних каналів став "24 Канал", який продемонстрував значне зростання аудиторії та впровадження нових форматів контенту. Новини.LIVE посіли п'яте місце з 30.

Про це повідомляє Tyshchuk Digital HUB з посиланням на дані Sub.Box.

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Перегляди інформаційних каналів в українському сегменті YouTube у 2024 році знизилися на 10% у порівнянні з 2023 роком.

Рейтинг створений з урахуванням кількості підписників, відео та переглядів.

Разом з тим, загальний тренд зниження переглядів (-10%) вказує на зміну споживчих звичок або посилену конкуренцію. А популярність каналів залежала від інтерактивності, форматів контенту та адаптації до трендів 2024 року.

Рейтинг інформаційних каналів. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Рейтинг інформаційних каналів. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Також представлено створено рейтинг із 30 інформаційних ютуб-каналів, які ведуться виключно українською мовою.

У цьому списку Новини.LIVE посіли четверте місце.

Рейтинг каналів, які ведуться українською мовою. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Рейтинг каналів, які ведуться українською мовою. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Чому "24 канал" став лідером

Топ-канал року — "24 Канал" має понад 8 мільйонів підписників. За рік він залучив 1,71 млн нових підписників. Понад 46 тисяч відео переглянули 3,864 млрд разів.

Керівниця YouTube-відділу каналу Юлія Гілей зазначила, що акцент робився на аналізі потреб аудиторії: теми, заголовки, передперегляди.

Нагадаємо, месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.

Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.