Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE arrow

Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE

3 січня 2025 20:15
Катерина Османська - Редактор
Які ютуб-канали дивилися українці у 2024 році
Людина дивиться телевізор. Фото: Pexels
Катерина Османська - Редактор

У 2024 році український сегмент YouTube залишався важливим джерелом новин для глядачів. Лідером серед інформаційних каналів став "24 Канал", який продемонстрував значне зростання аудиторії та впровадження нових форматів контенту. Новини.LIVE посіли п'яте місце з 30.

Про це повідомляє Tyshchuk Digital HUB з посиланням на дані Sub.Box.

Читайте також:

Що дивилися українці у 2024 році

Перегляди інформаційних каналів в українському сегменті YouTube у 2024 році знизилися на 10% у порівнянні з 2023 роком.

Рейтинг створений з урахуванням кількості підписників, відео та переглядів.  

Разом з тим, загальний тренд зниження переглядів (-10%) вказує на зміну споживчих звичок або посилену конкуренцію. А популярність каналів залежала від інтерактивності, форматів контенту та адаптації до трендів 2024 року.

Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE - фото 1
Рейтинг інформаційних каналів. Фото: Tyshchuk Digital HUB
Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE - фото 2
Рейтинг інформаційних каналів. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Також представлено створено рейтинг із 30 інформаційних ютуб-каналів, які ведуться виключно українською мовою.

У цьому списку Новини.LIVE посіли четверте місце.

Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE - фото 3
Рейтинг каналів, які ведуться українською мовою. Фото: Tyshchuk Digital HUB
Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE - фото 4
Рейтинг каналів, які ведуться українською мовою. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Чому "24 канал" став лідером

Топ-канал року — "24 Канал" має понад 8 мільйонів підписників. За рік він залучив 1,71 млн нових підписників. Понад 46 тисяч відео переглянули 3,864 млрд разів.

Керівниця YouTube-відділу каналу Юлія Гілей зазначила, що акцент робився на аналізі потреб аудиторії: теми, заголовки, передперегляди.  

Нагадаємо, месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.  

Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.

YouTube Україна телеканали прямий ефір Новини.LIVE новини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

08:45 Вища освіта в Україні — хто отримує соціальну стипендію

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

08:45 Вища освіта в Україні — хто отримує соціальну стипендію

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році