Які ютуб-канали дивилися українці у 2024 році

Топ-30 україномовних каналів у YouTube — яке місце у Новини.LIVE
У 2024 році український сегмент YouTube залишався важливим джерелом новин для глядачів. Лідером серед інформаційних каналів став "24 Канал", який продемонстрував значне зростання аудиторії та впровадження нових форматів контенту. Новини.LIVE посіли п'яте місце з 30.
Про це повідомляє Tyshchuk Digital HUB з посиланням на дані Sub.Box.
Що дивилися українці у 2024 році
Перегляди інформаційних каналів в українському сегменті YouTube у 2024 році знизилися на 10% у порівнянні з 2023 роком.
Рейтинг створений з урахуванням кількості підписників, відео та переглядів.
Разом з тим, загальний тренд зниження переглядів (-10%) вказує на зміну споживчих звичок або посилену конкуренцію. А популярність каналів залежала від інтерактивності, форматів контенту та адаптації до трендів 2024 року.
Також представлено створено рейтинг із 30 інформаційних ютуб-каналів, які ведуться виключно українською мовою.
У цьому списку Новини.LIVE посіли четверте місце.
Чому "24 канал" став лідером
Топ-канал року — "24 Канал" має понад 8 мільйонів підписників. За рік він залучив 1,71 млн нових підписників. Понад 46 тисяч відео переглянули 3,864 млрд разів.
Керівниця YouTube-відділу каналу Юлія Гілей зазначила, що акцент робився на аналізі потреб аудиторії: теми, заголовки, передперегляди.
Нагадаємо, месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.
Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.
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