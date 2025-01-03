Какие ютуб-каналы смотрели украинцы в 2024 году

Человек смотрит телевизор. Фото: Pexels

В 2024 году украинский сегмент YouTube оставался важным источником новостей для зрителей. Лидером среди информационных каналов стал "24 Канал", который продемонстрировал значительный рост аудитории и внедрение новых форматов контента. Новини.LIVE заняли пятое место из 30.

Об этом сообщает Tyshchuk Digital HUB со ссылкой на данные Sub.Box.

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Просмотры информационных каналов в украинском сегменте YouTube в 2024 году снизились на 10% по сравнению с 2023 годом.

Рейтинг создан с учетом количества подписчиков, видео и просмотров.

Вместе с тем, общий тренд снижения просмотров (-10%) указывает на изменение потребительских привычек или усиленную конкуренцию. А популярность каналов зависела от интерактивности, форматов контента и адаптации к трендам 2024 года.

Рейтинг информационных каналов. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Рейтинг информационных каналов. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Также представлен созданный рейтинг из 30 информационных ютуб-каналов, которые ведутся исключительно на украинском языке.

В этом списке Новини.LIVE заняли четвертое место.

Рейтинг каналов, которые ведутся на украинском языке. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Рейтинг каналов, которые ведутся на украинском языке. Фото: Tyshchuk Digital HUB

Почему "24 канал" стал лидером

Топ-канал года — "24 Канал" имеет более 8 миллионов подписчиков. За год он привлек 1,71 млн новых подписчиков. Более 46 тысяч видео просмотрели 3,864 млрд раз.

Руководитель YouTube-отдела канала Юлия Гилей отметила, что акцент делался на анализе потребностей аудитории: темы, заголовки, предпросмотры.

Напомним, мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения. А вот соцсеть Facebook начинает терять свои позиции и пользователей.

Если украинские власти заблокируют Telegram, то 52% опрошенных пользователей будут искать другие источники новостей, а 31% будут использовать сервисы обхода запретов, типа VPN.