ЕС вводит биометрический контроль на границах — в ГПСУ объяснили нюансы

Европейский Союз готовится к запуску новой системы контроля на границе, которая предусматривает биометрическую проверку граждан — в частности, сканирование лица и снятие отпечатков пальцев. Изменения коснутся всех стран ЕС, но их внедрение будет поэтапным.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, новая база данных будет содержать паспортную информацию, данные о пересечении границы при въезде и выезде, а также биометрические сведения. Это позволит пограничникам различных государств Евросоюза получать необходимую информацию в режиме онлайн.

Демченко отметил, что Польша уже начала тестирование этой системы, однако существенного влияния на скорость пересечения границы пока не зафиксировано.

"Польша уже начала тестировать это, но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и из-за этого возникли очереди, это, наверное, не совсем верно. Конечно, это предполагает немножко больше времени на оформление каждого человека, но, опять же, здесь речь идет, в первую очередь, об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы, для того, чтобы такую процедуру проводить", — сказал Демченко.

По предварительным планам, ЕС определил 12 октября как дату начала запуска системы, однако не все страны должны ввести ее одновременно — процесс будет продолжаться постепенно.

Демченко подчеркнул, что в случае технических сбоев или проблем с синхронизацией данных запуск может быть отсрочен, ведь главная цель — обеспечить стабильную работу единой европейской базы. На примере Польши, по его словам, пока не наблюдается заметного увеличения времени прохождения контроля для украинцев: процесс оформления остается почти таким же, как и до начала тестирования.

