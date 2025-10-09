Відео
Україна
Нові перевірки на кордоні ЄС — у ДПСУ розповіли подробиці

Нові перевірки на кордоні ЄС — у ДПСУ розповіли подробиці

Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:28
ЄС вводить біометричний контроль на кордонах — у ДПСУ пояснили нюанси
Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Європейський Союз готується до запуску нової системи контролю на кордоні, яка передбачає біометричну перевірку громадян — зокрема, сканування обличчя та зняття відбитків пальців. Зміни стосуватимуться всіх країн ЄС, але їхнє впровадження буде поетапним.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Читайте також:

Як перевірятимуть українців на в'їзді в ЄС

За його словами, нова база даних міститиме паспортну інформацію, дані про перетин кордону при в’їзді та виїзді, а також біометричні відомості. Це дозволить прикордонникам різних держав Євросоюзу отримувати необхідну інформацію в режимі онлайн.

Демченко зазначив, що Польща вже розпочала тестування цієї системи, однак істотного впливу на швидкість перетину кордону поки що не зафіксовано.

"Польща вже почала тестувати це, але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги, це, напевно, не зовсім вірно. Звісно, що це передбачає трошки більше часу на оформлення кожної людини, але, знову ж таки, тут йдеться, в першу чергу, про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити", — сказав Демченко.

За попередніми планами, ЄС визначив 12 жовтня як дату початку запуску системи, однак не всі країни мають запровадити її одночасно — процес триватиме поступово.

Демченко підкреслив, що у разі технічних збоїв або проблем із синхронізацією даних запуск може бути відтермінований, адже головна мета — забезпечити стабільну роботу єдиної європейської бази. На прикладі Польщі, за його словами, поки що не спостерігається помітного збільшення часу проходження контролю для українців: процес оформлення залишається майже таким самим, як і до початку тестування.

Нагадаємо, рекрутери до ЗСУ помітили, що після дозволу виїзду за кордон юнакам віком до 22 років скоротилась кількість заявок

Тим часом в ДПСУ зафіксували спад пасажиропотоку серед українців

Анастасія Постоєнко
Автор:
Анастасія Постоєнко
