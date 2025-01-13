ВСУ начали применять новую тактику, чтобы снизить боеспособность армии РФ

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Украинские войска начали наносить удары по тактическим командным пунктам и позициям армии РФ вблизи линии фронта. Таким образом, ВСУ пытаются затруднить российское командование и управление на поле боя, в частности, в Донецкой области.

Об этом в новом отчете сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики напоминают, что Генеральный штаб ВСУ сообщил 8 и 10 января, что украинские силы нанесли удары по командным пунктам 8-й ЦАО России в оккупированном Харцызске Донецкой области и 3-го армейского корпуса в оккупированном Светлодарске, тоже Донецкой области.

Кроме того, вчера 12 января, в Генштабе проинформировали, что ВСУ нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии РФ в Новогродовке (Донецкая область). Там отметили, что операция является часть более широкой серии украинских ударов по командным пунктов войск РФ, действующих на Донецком направлении.

В ISW считают, что удары ВСУ по тактическим командным и позициям, которые расположены около линии фронта, в частности, такие удары, как по Новогродовке, вероятно, имеют цель нарушить тактическую деятельность России и напрямую затруднить российское командование и управление на поле боя.

"Украинские удары по основным командным пунктам в российском тылу, такие как удар 8 января по посту 8-й российской CAA, вероятно, направлены на ослабление более широких усилий России по логистике и оперативному планированию, что может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области", — добавили аналитики.

Напомним, вчера мы писали, что российские войска вместо городских боев в Донецкой области, в частности, за город Покровск, начали продвигаться к Днепропетровскому региону. Враг хочет захватить шоссе, которое позволяют снабжать украинскую группировку войск на Донбассе. Сейчас россияне находятся менее чем в 7 км от своей цели, над которой планируют установить контроль. Таким образом, противник намерен добиться того, чтобы украинская армия самостоятельно покинула Покровск.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, как украинские воины успешно и эффективно уничтожают россиян и их технику.