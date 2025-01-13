ЗСУ почали застосовувати нову тактику, щоб знизити боєздатність армії РФ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Українські війська почали завдавати ударів по тактичних командних пунктах і позиціях армії РФ поблизу лінії фронту. Таким чином, ЗСУ намагаються ускладнити російське командування та управління на полі бою, зокрема, в Донецькій області.

Про це в новому звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадують, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив 8 і 10 січня, що українські сили завдали ударів по командних пунктах 8-ї ЦАО Росії в окупованому Харцизьку Донецької області та 3-го армійського корпусу в окупованому Світлодарську, що також на Донеччині.

Крім того, учора, 12 січня, у Генштабі поінформували, що ЗСУ завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ї загальновійськової армії РФ у Новогродівці (Донецька область). Там зазначили, що операція є частиною ширшої серії українських ударів по командних пунктах військ РФ, що діють на Донецькому напрямку.

В ISW вважають, що удари ЗСУ по тактичних командних і позиціях, які розташовані біля лінії фронту, зокрема, такі удари, як по Новогродівці, імовірно, мають на меті порушити тактичну діяльність Росії і безпосередньо ускладнити російське командування і управління на полі бою.

"Українські удари по основних командних пунктах у російському тилу, такі як удар 8 січня по посту 8-ї російської CAA, імовірно, спрямовані на ослаблення ширших зусиль Росії з логістики та оперативного планування, що може вплинути на спроможність Росії проводити свої військові операції у західній частині Донецької області", — додали аналітики.

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські війська замість міських боїв на Донеччині, зокрема, за місто Покровськ, почали просуватися до Дніпропетровського регіону. Ворог хоче захопити шосе, яке дозволяє постачання для українського угруповання військ на Донбасі. Наразі росіяни перебувають менш ніж за 7 км від своєї цілі, над якою планують встановити контроль. Таким чином, противник має намір домогтися того, щоб українська армія самостійно покинула Покровськ.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, як українські воїни успішно та ефективно знищують росіян та їхню техніку.