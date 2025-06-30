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Главная Новости дня Норвежские F-35 будут защищать хаб помощи Украине в Польше

Норвежские F-35 будут защищать хаб помощи Украине в Польше

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 16:19
Норвегия перебросит истребители F-35 в Польшу - что известно
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Фото: Министерство обороны Норвегии

Норвегия этой осенью отправит истребители F-35 в Польшу. Это надо для усиления своего вклада в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в соцсети Х в понедельник, 30 июня.

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Пост Минобороны Норвегии. Фото: скриншот

Норвегия перебросит истребители F-35 в Польшу

Как отмечается, норвежские истребители будут развернуты в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.

"Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", — заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Напомним, что 22 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Туре Оншуусом Сандвиком, который впервые посетил Киев с официальным визитом. В ходе встречи стороны сосредоточились на развитии оборонного сотрудничества, в частности на совместном производстве, инвестициях в изготовление украинского вооружения, а также на укреплении систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

До этого Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и договорился, что в этом году наша страна получит почти 8 млрд от партнера.

Польша Норвегия военная помощь Украина истребитель
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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