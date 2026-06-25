Норвежцы приостановили разминирование Херсонщины после гибели работников

Саперы разминируют территорию. Иллюстративное фото: PLATFOR.MA

Инна Буряк редактор ленты новостей

Международная гуманитарная организация Norwegian People’s Aid, работающая в Украине с 2022 года, приостанавливает работы по разминированию нашей территории после гибели своих сотрудников в Херсонской области. В результате российского обстрела четверо саперов организации получили ранения, а двое погибли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Norwegian People’s Aid.

Россия нанесла удар по саперам в Херсонской области

24 июня российские войска атаковали Новопетровку Высокопольской громады, в результате чего один сотрудник разминирующей организации погиб на месте, другой — в больнице от полученных травм.

Генеральный секретарь организации Раймонд Йохансен подчеркнул, что эта атака является частью тревожной тенденции: гуманитарные организации, которые защищены международным правом, все чаще становятся "мишенями".

"Это нападение показывает, насколько опасно быть гуманитарным работником во время войны и конфликта", — говорит Йохансен.

Norwegian People’s Aid работает с Украиной с 2022 года. Организация занимается спасательными работами по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных остатков, защитой и подготовкой гражданского населения, обеспечением продовольственной безопасности и борьбой с сексуальным или гендерным насилием. В Украине у организации 475 сотрудников.

Новини.LIVE писали об атаке РФ 24 июня на Херсонскую область, в результате которой погиб 24-летний сотрудник гуманитарной организации Norwegian People’s Aid.

Напомним, что вначале июня в Херсонской области зафиксировали 443 атаки РФ. Первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий рассказал, что враг за неделю израсходовал около 800 боеприпасов. В результате атак, по имеющимся данным, 11 человек погибли и 97 получили ранения.

В соавторстве с Софией Медведевой