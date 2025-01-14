Украинские беженцы в Норвегии — какие изменения в помощи

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Reuters

Норвегия пересмотрела правила по защите беженцев, обнародовав обновленный перечень "безопасных" областей Украины. Таким образом украинцы, проживающие в указанных регионах, не смогут получить коллективную защиту.

Об этом сообщает Директорат по делам иностранцев (UDI).

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Норвегия обновила список "безопасных" украинских областей, в который по состоянию на 13 января 2025 года входят:

Черкасская

Черновицкая

Ивано-Франковская

Хмельницкая

Кировоградская

Киевская (область, не город)

Львовская

Полтавская

Ровенская

Тернопольская

Винницкая

Волынская

Закарпатская

Житомирская

В ведомстве отметили, что изменения касаются тех, кто подал заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и не получили ответа до 13 января 2025 года. В то же время каждую заявку будут рассматривать индивидуально.

"Критерии для получения индивидуальной защиты намного строже, чем для коллективной защиты. Во внимание будет приниматься то, может ли украинская власть предоставить вам защиту. Мы также определим, есть ли в Украине области, которые считаются безопасными и пригодными для вашего пребывания. Это не зависит от того, проживали ли вы ранее в этих областях", — подчеркнули в UDI.

Напомним, что в США продлили временную защиту (TPS) для украинских беженцев на 18 месяцев. Речь идет о лицах, которые не могут вернуться домой из-за российской агрессии.

Также аналитики узнали, в каких европейских странах украинцев больше всего. В этом перечне лидируют три члена ЕС.