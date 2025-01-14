Українські біженці в Норвегії — які зміни в допомозі

Українські біженці. Ілюстративне фото: Reuters

Норвегія переглянула правила щодо захисту біженців, оприлюднивши оновлений перелік "безпечних" областей України. Таким чином українці, які проживають у зазначених регіонах, не зможуть отримати колективний захист.

Про це повідомляє Директорат у справах іноземців (UDI).

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Норвегія оновила список "безпечних" українських областей, до якого станом на 13 січня 2025 року входять:

Черкаська

Чернівецька

Івано-Франківська

Хмельницька

Кіровоградська

Київська (область, не місто)

Львівська

Полтавська

Рівненська

Тернопільська

Вінницька

Волинська

Закарпатська

Житомирська

У відомстві зазначили, що зміни стосуються тих, хто подав заявку на захист з 28 вересня 2024 року та не отримали відповіді до 13 січня 2025 року. Водночас кожну заявку будуть розглядати індивідуально.

"Критерії для отримання індивідуального захисту набагато суворіші, ніж для колективного захисту. До уваги буде братися те, чи може українська влада надати вам захист. Ми також визначимо, чи є в Україні області, які вважаються безпечними та придатними для вашого перебування. Це не залежить від того, чи проживали ви раніше в цих областях", — наголосили в UDI.

Нагадаємо, що в США продовжили тимчасовий захист (TPS) для українських біженців на 18 місяців. Йдеться про осіб, які не можуть повернутися додому через російську агресію.

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