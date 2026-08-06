Норвегия готова помочь Украине средствами ПВО: Зеленский поговорил со Стере

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили защиту Украины от российских ударов и укрепление противовоздушной обороны. Норвегия готова помочь с поставками средств ПВО и сотрудничать с партнерами, обладающими антибаллистическими возможностями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 6 августа.

Норвегия готова помочь Украине средствами ПВО и антибаллистической защитой

Сегодня, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В ходе беседы стороны обсудили защиту Украины от российских ударов, укрепление противовоздушной обороны и дальнейшее взаимодействие с партнерами для укрепления безопасности Украины.

Президент отметил, что Норвегия готова помочь Украине с поставками средств ПВО, а также сотрудничать со странами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. По его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить все необходимые процессы, ведь дополнительные возможности для защиты людей нужны каждый день.

"Обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере нашу защиту от российских ударов. Благодарен Норвегии за готовность помочь как с поставками средств ПВО, так и с работой с партнерами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. Стараемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны каждый день", — отметил украинский лидер.

Особое внимание в ходе беседы стороны уделили реализации антибаллистической программы FREYJA. Зеленский проинформировал премьер-министра Норвегии о ходе реализации программы, графике следующих шагов и отметил, что норвежские представители уже вовлечены в эту работу, а Украина высоко ценит их вклад.

Кроме того, стороны скоординировали совместную работу на август. По словам Президента, Украина рассчитывает достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

"Проинформировал Йонаса о реализации программы FREYJA и графике наших следующих шагов. Норвежские представители вовлечены в работу, и мы ценим их вклад. Скоординировали также нашу деятельность на август. Рассчитываем достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Спасибо, Норвегия! Спасибо, Йонас!", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа 2026 года Зеленский заявил, что Украина рассчитывает достичь необходимых результатов в развитии собственной баллистики в 2026–2027 годах. В ходе совещания по вопросам украинской баллистики и программы FREYJA были определены дальнейшие шаги, ответственные лица и направления, требующие ускорения.

Новини.LIVE также писали, что что 5 августа Зеленский провел переговоры с международными партнерами по вопросу ускорения поставок ракет-перехватчиков для украинской ПВО. Этот вопрос он обсудил с министром обороны Великобритании, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский подчеркнул, что быстрые политические решения партнеров о передаче ракет помогут спасти жизни украинцев.