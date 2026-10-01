Морозы в Украине: прогноз погоды на 2 октября

Люди гуляют по городу в прохладный осенний день. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине 2 октября ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Ночью температура на большей части территории составит +1…+6 °С, а на поверхности почвы возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +14…+19 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 2 октября. Карта: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Украине 2 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 октября синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Погоду будет определять область высокого давления, которая охватывает значительную территорию и имеет несколько центров.

Один из них будет перемещаться с севера Скандинавии в южном направлении. Днем 2 октября его центр будет располагаться над Беларусью, что будет способствовать поступлению холодного воздуха с северо-востока.

Атмосферное давление продолжит расти, а влажность с ночи к дню будет уменьшаться. Ожидается переменная облачность, без осадков.

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Ветер будет преимущественно северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

В южной части страны ночью температура составит +5…+10 °С, а на остальной территории — +1…+6 °С. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3 °С.

Днём по Украине температура повысится до +14…+19 °С. Таким образом, ночь будет холодной, а днём ожидается приятное тепло для этого времени года.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура в Украине ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца прогнозируются резкие похолодания и ночные заморозки. В Карпатах возможен первый снег.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года чрезвычайно сильных или продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. Самый сильный геомагнитный шторм ожидается с 12 по 16 октября, ещё одно возмущение — 22 октября. В начале и в конце месяца прогнозируются лишь слабые магнитные бури.