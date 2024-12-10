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Нобелевская премия мира 2024 — что известно о победителе

10 декабря 2024 19:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Японская организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию мира — что известно
Генеральный секретарь организации Nihon Hidankyo Танака Теруми получает Нобелевскую премию мира. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Сегодня в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2024 года. В октябре премию присудили японской правозащитной организации Nihon Hidankyo за ее многолетние усилия по борьбе за запрет ядерного оружия и защиту прав жертв ядерных атак.

Онлайн-церемония вручения Нобелевской премии мира в 2024 году транслировалась на сайте премии во вторник, 10 декабря.

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Нобелевскую премию мира получила организация Nihon Hidankyo

Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская правозащитная организация Nihon Hidankyo, которая была основана в 1956 году. Организация сосредоточена на борьбе за запрет использования ядерного оружия и поддержке пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Известно, что во время церемонии председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднесс вручил золотую медаль и диплом 92-летнему генеральному секретарю организации Танаке Теруми, который также является антиядерным и антивоенным активистом и бывшим профессором.

Танака, который пережил атомную бомбардировку Нагасаки в 1945 году, в своей речи во время награждения призвал мир к объединению с целью создания человечества, свободного от ядерного оружия и войн.

Что известно об организации Nihon Hidankyo

Nihon Hidankyo, что в переводе означает Японская федерация жертв атомных бомбардировок, была основана людьми, которые пережили ядерные атаки на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

Целью организации является не только борьба за запрет использования ядерного оружия, но и защита прав жертв атомных бомбардировок. Она активно работает над повышением глобальной осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях, которые вызывает ядерное оружие.

В течение многих лет Nihon Hidankyo организовывала резолюции, публичные обращения и делегации, которые направлялись в ООН и на международные мирные конференции, чтобы напомнить миру о необходимости ядерного разоружения.

Организация также предоставила тысячи свидетельств пострадавших от ядерных бомбардировок, что значительно способствовало формированию международной нормы, согласно которой применение ядерного оружия является морально неприязненным — так называемое "ядерное табу".

Японская правозащитная организация по меньшей мере трижды — в 1985, 1994 и 2015 годах — была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Напомним, в октябре 2024 года Нобелевская премия по литературе была присуждена писательнице Хан Канг из Южной Кореи. Она добилась этого результата благодаря своей "сильной поэтической прозе".

Ранее мы сообщали, что Нобелевский комитет также назвал лауреатов премии по химии.

Таким образом, одну половину премии решили присудить Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую половину — Демису Гассабису и Джону Джумперу "за предвидение структуры белка".

Япония награда Нобелевская премия ядерная опасность ядерная война

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