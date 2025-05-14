В Раде запретили госизменникам усыновлять детей

Родители и ребенок. Фото: freepik

Верховная Рада окончательно приняла законопроект №10298, который расширяет перечень лиц, которым запрещено усыновлять детей. В частности, такой запрет теперь касается украинцев, осужденных за государственную измену или прославление российских военных.

Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram в среду, 14 мая.

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Законопроект поддержали 252 народных депутата. Документ предусматривает изменения в статьи Семейного кодекса Украины, расширяя перечень лиц, которые не могут стать усыновителями, опекунами, попечителями, патронатными воспитателями, приемными или родителями-воспитателями.

Речь идет, в частности, о гражданах Украины, которые были привлечены к административной ответственности за совершение домашнего насилия или насилия на почве полового признака. Кроме того, право на усыновление будет ограничено для лиц, осужденных за преступления, посягающие на основы национальной безопасности, в частности:

государственную измену;

коллаборационистскую деятельность;

пособничество государству-агрессору;

оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников.

В пояснительной записке говорится, что изменения должны не допустить к усыновлению людей, которые "ставят под угрозу право Украины на независимость".

"Если человек занимается коллаборационной деятельностью, пособничеством государству-агрессору, пропагандирует и способствует развязыванию войны, он не может воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине", — считают авторы законопроекта.

Они отметили, что в Украине большинство случаев домашнего насилия наказывают административным взысканием. Однако до сих пор запрет усыновлять детей касался тех, кого привлекали к уголовной ответственности.

"Возникает риск, что ребенок будет передан на воспитание к человеку, который подвергался административному взысканию за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Государство не имеет права рисковать жизнью и здоровьем ребенка, передавая его на воспитание обидчику", — говорится в пояснительной записке.

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