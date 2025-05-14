У Раді заборонили держзрадникам усиновлювати дітей

Батьки та дитина. Фото: freepik

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10298, який розширює перелік осіб, яким заборонено усиновлювати дітей. Зокрема, така заборона тепер стосується українців, засуджених за державну зраду або прославлення російських військових.

Про це повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram у середу, 14 травня.

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Законопроєкт підтримали 252 народні депутати. Документ передбачає зміни до статей Сімейного кодексу України, розширюючи перелік осіб, які не можуть стати усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними чи батьками-вихователями.

Мова йде, зокрема, про громадян України, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства або насильства на ґрунті статевої ознаки. Крім того, право на усиновлення буде обмежено для осіб, засуджених за злочини, що посягають на основи національної безпеки, зокрема:

державну зраду;

колабораційну діяльність;

пособництво державі-агресору;

виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ та глорифікація її учасників.

У пояснювальній записці йдеться, що зміни мають не допустити до всиновлення людей, які "ставлять під загрозу право України на незалежність".

"Якщо людина займається колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагандує та сприяє розв’язуванню війни, вона не може виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини", — вважають автори законопроєкту.

Вони зауважили, що в Україні більшість випадків домашнього насильства карають адміністративним стягненням. Однак досі заборона всиновлювати дітей стосувалася тих, кого притягували до кримінальної відповідальності.

"Виникає ризик, що дитина буде передана на виховання до людини, яка піддавалась адміністративному стягненню за вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Держава не має права ризикувати життям та здоров’ям дитини, передаючи її на виховання кривднику", — йдеться в пояснювальній записці.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка під виглядом прогулянок з дитиною коригувала удари по Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, тепер їй загрожує в'язниця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що звукорежисер відомої радіостанції у Києві виявився агентом РФ. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.