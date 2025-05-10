Шесть должностных лиц Национальной гвардии отстранены от должностей.

Ряд должностных лиц Нацгвардии отстранено от должностей — детали
Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Сейчас назначено служебное расследование.
Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины в субботу, 10 мая.
Шесть должностных лиц Нацгвардии отстранены от должностей — что известно
По информации МВД, шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.
Сейчас Министерство внутренних дел Украины назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию.
Что предшествовало отстранению должностных лиц Нацгвардии
Ранее источники издания "Зеркало недели" сообщали, что 9 и 10 мая проходят обыски у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины.
Отмечалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
- ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, что недавно уволили руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа.
Кроме того, Львовская политехника уволила работника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана.
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