Шесть должностных лиц Национальной гвардии отстранены от должностей.

Обыски. Иллюстративное фото: protocol.ua

Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Сейчас назначено служебное расследование.

Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины в субботу, 10 мая.

Реклама

Читайте также:

Шесть должностных лиц Нацгвардии отстранены от должностей — что известно

По информации МВД, шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей.

Сейчас Министерство внутренних дел Украины назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию.

Скриншот сообщения МВД/Telegram

Что предшествовало отстранению должностных лиц Нацгвардии

Ранее источники издания "Зеркало недели" сообщали, что 9 и 10 мая проходят обыски у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины.

Отмечалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, что недавно уволили руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа.

Кроме того, Львовская политехника уволила работника Василия Пилипишина, который оскорблял ветерана.