Шість посадовців Національної гвардії відсторонені від посад.

Обшуки. Ілюстративне фото: protocol.ua

Шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонено від посад. Наразі призначено службове розслідування.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України у суботу, 10 травня.

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Шість посадовців Нацгвардії відсторонені від посад — що відомо

За інформацією МВС, шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад.

Наразі Міністерство внутрішніх справ України призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству.

Скриншот повідомлення МВС/Telegram

Що передувало відстороненню посадовців Нацгвардії

Раніше джерела видання "Дзеркало тижня" повідомляли, що 9 та 10 травня відбуваються обшуки у низки посадовців Національної гвардії України.

Зазначалося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в межах справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що нещодавно звільнили керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа.

Крім того, Львівська політехніка звільнила працівника Василя Пилипишина, який ображав ветерана.