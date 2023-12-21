Ряд поездов перемышльского направления опаздывают из-за ДТП

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Ряд поездов Укрзализныци перемышльского направления до сих пор нагоняют график после схождения польского грузового поезда вблизи Медики вчера, 20 декабря. Некоторые из рейсов прибудут на несколько минут позже.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Чешский рейс RJ1022 в Прагу дождался ночью украинских пассажиров и отправился в 3:22, сейчас уже на подъезде к столице Чехии — спасибо чешским коллегам за взаимодействие", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что проезд на польской границе полностью восстановлен еще вечером. Следующие поезда будут следовать по графику. Пассажиров рейса, уже находящихся в пути, просят учесть изменение во времени прибытия для планирования дальнейших возможных пересадок:

№716/715 Перемышль — Киев отправился со станции Львов в 09:42 (+7:07);

№31/32 Перемышль — Запорожье +5:37;

№51/52 Перемышль — Киев +3:00;

№35/36 Перемышль — Одесса +1:55;

№37/38 Ужгород — Одесса +1:55.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 20 декабря, в Укрзализныце сообщили о задержке по меньшей мере двух украинских поездов в направлении польского Перемышля. Причиной тому стало схождение с рельсов грузового поезда в Польше.

Также мы писали, что каждый декабрь в Украине растет спрос на путешествия по железной дороге из-за зимних праздников. Поэтому к своим поездам компания "Укрзализныця" прибавит вагоны.