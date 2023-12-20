Укрзалізниця зупинила рух потягів до Перемишля через аварію

Потяг "Укрзалізниці" на вокзалі. Фото: Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" повідомили про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля. Причиною цьому стало сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Рейси до Перемишля призупинили

"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", — йдеться у повідомленні.

⠀

Так, уточнили, що внаслідок цього затримають щонайменше два українські поїзди:

31 Запоріжжя — Перемишль;

74 Перемишль — Харків.

"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", — додали в УЗ.

Крім того, там попросили пасажирів харківського поїзда інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку компанії щодо необхідності стикування з іншими поїздами по території України.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, що кожного року в грудні в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.

Також ми писали, що в "Укрзалізниці" побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість компонентів і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.