Укрзалізниця зупинила рух потягів до Перемишля через аварію
В "Укрзалізниці" повідомили про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля. Причиною цьому стало сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рейси до Перемишля призупинили
"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", — йдеться у повідомленні.
⠀
Так, уточнили, що внаслідок цього затримають щонайменше два українські поїзди:
- 31 Запоріжжя — Перемишль;
- 74 Перемишль — Харків.
"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", — додали в УЗ.
Крім того, там попросили пасажирів харківського поїзда інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку компанії щодо необхідності стикування з іншими поїздами по території України.
Нагадаємо, що кожного року в грудні в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.
Також ми писали, що в "Укрзалізниці" побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість компонентів і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.
Читайте Новини.LIVE!