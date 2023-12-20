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Укрзализныця остановила движение поездов в Перемышль из-за аварии

20 декабря 2023 16:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Укрзализныця остановила движение поездов в Перемышль из-за аварии
Поезд "Укрзализныци" на вокзале. Фото: Укрзализныця
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В "Укрзализныце" сообщили о задержке по меньшей мере двух украинских поездов в направлении польского Перемышля. Причиной тому стало схождение с рельсов грузового поезда в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа", — говорится в сообщении.

Так уточнили, что в результате задержат по меньшей мере два украинских поезда:

  • 31 Запорожье — Перемышль;
  • 74 Перемышль — Харьков.

"Извиняем у пассажиров и держим связь с польскими коллегами по поводу скорейшего возобновления движения", — добавили в УЗ.

Кроме того, там попросили пассажиров харьковского поезда информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку компании о необходимости стыковки с другими поездами по территории Украины.

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Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, что каждый год в декабре в Украине растет спрос на путешествия по железной дороге из-за зимних праздников. Поэтому к своим поездам компания "Укрзализныця" добавит вагоны.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство компонентов и материалов в поезде — отечественного производства.

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