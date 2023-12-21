Низка поїздів перемишльського напрямку запізняться через ДТП

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Низка потягів Укрзалізниці перемишльського напрямку досі наганяють графік після сходження польського вантажного поїзда поблизу Медики вчора, 20 грудня. Деякі з рейсів прибудуть на декілька хвилин пізніше.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Запізнення потягів через ДТП

"Чеський рейс RJ1022 до Праги дочекався вночі українських пасажирів і відправився о 3:22, зараз вже на під'їзді до столиці Чехії — дякуємо чеським колегам за взаємодію", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що проїзд на польському кордоні повністю відновлено ще ввечері. Наступні потяги будуть їхати за графіком. Пасажирів рейси, що вже перебувають у дорозі, просять врахувати зміну в часі прибуття для планування подальших можливих пересадок:

№716/715 Перемишль — Київ відправився зі станції Львів о 09:42 (+7:07);

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +5:37;

№51/52 Перемишль — Київ +3:00;

№35/36 Перемишль — Одеса +1:55;

№37/38 Ужгород — Одеса +1:55.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, в Укрзалізниці повідомили про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля. Причиною цьому стало сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі.

Також ми писали, що кожного грудня в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.