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Низка поїздів перемишльського напрямку запізняться через ДТП

21 грудня 2023 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Низка поїздів перемишльського напрямку запізняться через ДТП
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Низка потягів Укрзалізниці перемишльського напрямку досі наганяють графік після сходження польського вантажного поїзда поблизу Медики вчора, 20 грудня. Деякі з рейсів прибудуть на декілька хвилин пізніше.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Чеський рейс RJ1022 до Праги дочекався вночі українських пасажирів і відправився о 3:22, зараз вже на під'їзді до столиці Чехії — дякуємо чеським колегам за взаємодію", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що проїзд на польському кордоні повністю відновлено ще ввечері. Наступні потяги будуть їхати за графіком. Пасажирів рейси, що вже перебувають у дорозі, просять врахувати зміну в часі прибуття для планування подальших можливих пересадок:

  • №716/715 Перемишль — Київ відправився зі станції Львів о 09:42 (+7:07);
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +5:37;
  • №51/52 Перемишль — Київ +3:00;
  • №35/36 Перемишль — Одеса +1:55;
  • №37/38 Ужгород — Одеса +1:55.
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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, в Укрзалізниці повідомили про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля. Причиною цьому стало сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі.

Також ми писали, що кожного грудня в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.

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