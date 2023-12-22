Немецкие полицейские заставили украинцев ночевать в подвале — что случилось

Немецкие полицейские. Фото: Shutterstock

Украинцы жалуются на несправедливые действия со стороны полицейских в Германии. Недавно они заставили граждан Украины ночевать в подвале из-за якобы расчета фальшивыми деньгами.

Об этом для издания "Страна" рассказал украинец Николай, оказавшийся в этой ситуации вместе с женой и семьей друзей.

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Николай рассказал, что вместе с супругой и друзьями постоянно проживает в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ они не покидали страну и не просили статус временной защиты.

"Но и я, и мой друг выездные, так как имеем по трое несовершеннолетних детей. Поэтому решили с женами поехать на несколько дней в Германию, сделать покупки к праздникам. В Метцингене прошлись по аутлетам и продуктовым магазинам. Напоследок друг предложил заехать еще в магазин лыжной амуниции, что мы и сделали. Мы с женой купили лыжный костюм и ботинки, нам выдали чек, вручили покупки. Мы вышли из магазина, решив подождать друзей, которые еще присматривали себе вещи, в машине", — рассказывает Николай.

По его словам, через 20 минут вернулся приятель и сказал, что у продавцов возникли вопросы относительно купюр, которыми они рассчитывались. Николай удивился и решил разобраться. Мужчина вернулся в магазин, чтобы спросить, в чем проблема.

Продавщица ответила ему, что деньги "какие-то не такие" и их отдали в банк на проверку. Она предложила украинцам еще раз рассчитаться, однако они отказались.

Неожиданно в магазин прибыли 15 полицейских. Они "заломали" украинцев, надели на них наручники и отвезли в отделение якобы выяснить обстоятельства.

"В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе, женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь. На наше требование пригласить переводчика, позвали русскоязычную женщину. Я ее спросил" "Вы россиянка?", она ответила утвердительно. На что я сказал, что очень странно приглашать переводчика — гражданина страны, с которой у нас идет война", — подчеркнул Николай.

Немецкие полицейские игнорировали просьбу украинцев пригласить адвоката и связаться с посольством или консульством Украины. Они лишь сказали, что защита будет на суде.

Людям пришлось ночевать в подвале, где на пол им бросили матрас и выдали тонкие простыни. Николай отмечает, что было очень холодно. Правоохранители не выдали им даже туалетной бумаги. У друга мужчины поднялось давление, однако на это никак не отреагировали. Украинец говорит, что к ним относились как к террористам.

"Такого хамства и произвола я давно не встречал. Кое-как пережили ночь. Потом ждали все утро. И только где-то около трех часов дня нам сообщили, что проверили "наши деньги", в том числе каким-то образом даже те, которыми мы рассчитывались в других магазинах (хотя не могу понять, как они вычислили, что та или иная купюра именно "наша"), и как оказалось, "все в порядке", — рассказал Николай.

Полицейские выяснили, что украинцы не давали никому фальшивых денег. После этого их отпустили. Они сразу решили вернуться в Украину.

Напомним, немецкий депутат Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что Европейский союз должен призвать украинских мужчин, уехавших за границу, убегая от войны, вернуться в Украину. Они должны помогать в тылу или служить в рядах Вооруженных Сил Украины.