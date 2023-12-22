Німецькі поліцейські змусили українців ночувати в підвалі — що трапилось

Німецькі поліцейські. Фото: Shutterstock

Українці скаржаться на несправедливі дії з боку поліцейських у Німеччині. Нещодавно вони змусили громадян України ночувати в підвалі через нібито розрахунок фальшивими грошима.

Про це для видання "Страна" розповів українець Микола, який опинився в цій ситуації разом із дружиною та сім'єю друзів.

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Свавілля з боку німецьких поліцейських

Микола розповів, що разом з дружиною та друзями постійно проживає в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ вони не покидали країну та не просили статусу тимчасового захисту.

"Але і я, і мій друг виїзні, бо маємо по троє неповнолітніх дітей. Тому вирішили з дружинами поїхати на кілька днів до Німеччини, зробити покупки до свят. У Метцингені пройшлися по аутлетах і продуктових магазинах. Наостанок друг запропонував заїхати ще в магазин лижної амуніції, що ми й зробили. Ми з дружиною купили лижний костюм і черевики, нам видали чек, вручили покупки. Ми вийшли з магазину, вирішивши почекати на друзів, які ще придивлялися собі речі, у машині", — розповідає Микола.

За його словами, через 20 хвилин повернувся приятель і сказав, що у продавців виникли питання щодо купюр, якими вони розраховувалися. Микола здивувався та вирішив розібратися. Чоловік повернувся в магазин, щоб запитати, у чому проблема.

Продавчиня відповіла йому, що гроші "якісь не такі" і їх віддали в банк на перевірку. Вона запропонувала українцям розрахуватися ще раз, однак вони відмовилися.

Несподівано в магазин прибули 15 поліцейських. Вони "заламали" українців, одягли на них кайданки та відвезли у відділок нібито з'ясувати обставини.

"У відділку нас спустили в підвальне приміщення, роздягнули до трусів (зокрема, жінок), зняли відбитки пальців, сфотографували. І сказали, що ночувати нам доведеться тут. На нашу вимогу запросити перекладача, покликали російськомовну жінку. Я її запитав: "Ви росіянка?", вона відповіла ствердно. На що я сказав, що дуже дивно запрошувати перекладача — громадянина країни, з якою у нас іде війна", — наголосив Микола.

Німецькі поліцейські ігнорували прохання українців запросити адвоката та зв'язатися з посольством чи консульством України. Вони лише сказали, що захист буде на суді.

Людям довелося ночувати в підвалі, де на підлогу їм кинули матрац і видали тонкі простирадла. Микола наголошує, що було дуже холодно. Правоохоронці не видали їм навіть туалетного паперу. У друга чоловіка піднявся тиск, однак на це ніяк не відреагували. Українець каже, що до них ставилися як до терористів.

"Такого хамства і свавілля я давно не зустрічав. Так-сяк пережили ніч. Потім чекали весь ранок. І тільки десь близько третьої години дня нам повідомили, що перевірили "наші гроші", зокрема якимось чином навіть ті, якими ми розраховувалися в інших магазинах (хоча не можу зрозуміти, як вони вирахували, що та чи інша купюра саме "наша"), і, як виявилося, "все гаразд", — розповів Микола.

Поліцейські все ж з'ясували, що українці не давали нікому фальшивих грошей. Після цього їх відпустили. Вони відразу вирішили повернутися в Україну.

Нагадаємо, німецький депутат Бундесверу Родеріх Кізеветтер заявив, що Європейський союз повинен закликати українських чоловіків, які виїхали за кордон, втікаючи від війни, повернутися в Україну. Вони мають допомагати в тилу або служити у лавах Збройних сил України.