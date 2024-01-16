Немецкая оппозиция призвала Бундестаг проголосовать за поставку ракет Taurus Украине

Заседание депутатов в Бундестаге в Германии. Фото: скриншот

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил о стремлении вынести на голосование в Бундестаге передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Депутаты ХДС намерены осуществить это намерение 17 января.

Об этом сообщает ntv.

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Фридрих Мерц отметил, что депутаты партии Христианско-демократический союз в Бундестаге стремятся внести предложение о резолюции по ракетам Taurus для Украины. Соответствующее голосование должны провести после выступления уполномоченной по обороне Евы Хегль, которая является представительницей Социал-демократической партии Германии.

"Мы считаем, что ситуация в Украине становится все более критичной", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Он отметил, что бойцы ВСУ якобы испытывают трудности с вытеснением российских оккупантов, а крылатые ракеты Taurus могли бы помочь украинской армии, изменив ситуацию к лучшему.

Мерц обратился к членам правительства Германии с призывом поддержать соответствующее предложение.

Напомним, что Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки 2 января.

Также мы писали, что с аналогичным призывом обратился премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его мнению, поставка ракет Taurus позволит украинцам отбиться от российских массированных атак.