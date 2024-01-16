Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Немецкая оппозиция призвала Бундестаг проголосовать за поставку ракет Taurus Украине arrow

Немецкая оппозиция призвала Бундестаг проголосовать за поставку ракет Taurus Украине

16 января 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Немецкая оппозиция призвала Бундестаг проголосовать за поставку ракет Taurus Украине
Заседание депутатов в Бундестаге в Германии. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил о стремлении вынести на голосование в Бундестаге передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Депутаты ХДС намерены осуществить это намерение 17 января.

Об этом сообщает ntv.

Читайте также:

Ракеты Taurus для Украины

Фридрих Мерц отметил, что депутаты партии Христианско-демократический союз в Бундестаге стремятся внести предложение о резолюции по ракетам Taurus для Украины. Соответствующее голосование должны провести после выступления уполномоченной по обороне Евы Хегль, которая является представительницей Социал-демократической партии Германии.

"Мы считаем, что ситуация в Украине становится все более критичной", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Он отметил, что бойцы ВСУ якобы испытывают трудности с вытеснением российских оккупантов, а крылатые ракеты Taurus могли бы помочь украинской армии, изменив ситуацию к лучшему.

Мерц обратился к членам правительства Германии с призывом поддержать соответствующее предложение.

Напомним, что Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки 2 января.

Также мы писали, что с аналогичным призывом обратился премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его мнению, поставка ракет Taurus позволит украинцам отбиться от российских массированных атак.

Германия
оружие
военная помощь
Украина
голосование
ракеты
помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме