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Німецька опозиція закликала Бундестаг проголосувати за поставку ракет Taurus Україні

16 січня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Німецька опозиція закликала Бундестаг проголосувати за поставку ракет Taurus Україні
Засідання депутатів у Бундестазі в Німеччині. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив про прагнення винести на голосування в Бундестазі передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Депутати ХДС мають наміри здійснити це 17 січня.

Про це повідомляє ntv.

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Фрідріх Мерц зазначив, що депутати партії Християнсько-демократичний союз у Бундестазі прагнуть внести пропозицію про резолюцію щодо ракет Taurus для України. Відповідне голосування мають провести після виступу уповноваженої з питань оборони Єви Хегль, яка є представницею Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Ми вважаємо, що ситуація в Україні стає дедалі критичнішою", — наголосив Фрідріх Мерц.

Він зауважив, що бійці ЗСУ нібито мають труднощі з витісненням російських окупантів, а крилаті ракети Taurus могли б допомогти українській армії, змінивши ситуацію на краще.

Мерц звернувся до членів уряду Німеччини з закликом підтримати відповідну пропозицію.

Нагадаємо, що Голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки 2 січня.

Також ми писали, що з аналогічним закликом звернувся прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. На його думку, поставка ракет Taurus дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.

Німеччина
зброя
військова допомога
Україна
голосування
ракети
допомога
війна в Україні

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