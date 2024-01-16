Німецька опозиція закликала Бундестаг проголосувати за поставку ракет Taurus Україні
Лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив про прагнення винести на голосування в Бундестазі передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Депутати ХДС мають наміри здійснити це 17 січня.
Про це повідомляє ntv.
Ракети Taurus для України
Фрідріх Мерц зазначив, що депутати партії Християнсько-демократичний союз у Бундестазі прагнуть внести пропозицію про резолюцію щодо ракет Taurus для України. Відповідне голосування мають провести після виступу уповноваженої з питань оборони Єви Хегль, яка є представницею Соціал-демократичної партії Німеччини.
"Ми вважаємо, що ситуація в Україні стає дедалі критичнішою", — наголосив Фрідріх Мерц.
Він зауважив, що бійці ЗСУ нібито мають труднощі з витісненням російських окупантів, а крилаті ракети Taurus могли б допомогти українській армії, змінивши ситуацію на краще.
Мерц звернувся до членів уряду Німеччини з закликом підтримати відповідну пропозицію.
Нагадаємо, що Голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки 2 січня.
Також ми писали, що з аналогічним закликом звернувся прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. На його думку, поставка ракет Taurus дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.
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