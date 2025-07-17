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Главная Новости дня Германия и Британия готовятся к нападению — заключат договор

Германия и Британия готовятся к нападению — заключат договор

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Дата публикации 17 июля 2025 08:33
Британия и Германия подпишут договор о взаимной защите от нападения, — Bloomberg
Кир Стармер и Олаф Шольц. Фото: Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля в Лондоне подпишут двусторонний договор об оборонном партнерстве. Документ предусматривает взаимную поддержку в случае вооруженной агрессии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии.

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Подготовка к нападению

По данным источников СМИ, церемония подписания состоится в Музее Виктории и Альберта в британской столице.

Собеседник агентства отметил, что инициатива стала ответом на обострение военной угрозы со стороны России, а также на растущее беспокойство европейских государств относительно надежности оборонных гарантий США в рамках НАТО — особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В то же время немецкая сторона подчеркивает: новое соглашение не заменяет ключевого принципа коллективной безопасности НАТО, изложенного в статье 5, а лишь дополняет существующую архитектуру безопасности в Европе.

Договор также предусматривает стратегическое технологическое сотрудничество. В частности, речь идет о совместной разработке нового высокоточного дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров. Его планируют создать в течение следующего десятилетия.

Несмотря на то, что Великобритания остается одной из двух ядерных держав Европы (вместе с Францией), в новом соглашении нет упоминания о применении ядерного оружия или его роли в общей обороне. Германия, напомним, не имеет собственного ядерного арсенала и находится под защитой американского "ядерного зонтика".

Этот оборонный союз стал результатом длительных переговоров, начавшихся в августе 2024 года во время визита Стармера в Берлин. Тогда британский премьер охарактеризовал договоренность как шаг к "перезагрузке отношений" между двумя ведущими государствами Европы на основе доверия и стратегического единства.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска готовы применить силу против российских военных.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении перевести Вооруженные силы страны в "состояние боевой готовности".

Германия нападение оборонная сфера Олаф Шольц Великобритания Кир Стармер
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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