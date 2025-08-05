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Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter — причина

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:48
Германия перебросила истребители Eurofighter в Польшу — что известно
Истребитель Eurofighter. Фото: EurofighterBAE Systems

Германия перебросила в Польшу пять истребителей Eurofighter. Это произошло за четыре недели до начала учений Беларуси и России "Запад-2025".

Об этом сообщает Bild.

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"Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter впервые будут выполнять полеты с минского военного аэродрома Мазовецкий", — отметила пресс-секретарь ВВС.

По ее словам, развертывание является четким знаком солидарности Альянса в рамках НАТО, а также служит надежным средством сдерживания и защиты воздушного пространства.

Пять истребителей Eurofighter будут поддерживать солдат Германии, которые защищают воздушное пространство над Жешовом. Известно, что они имеют две огневые единицы системы ПВО Patriot.

"Ассоциация обеспечивает так называемую "тревожную эскадрилью" — силы быстрого реагирования, которые могут реагировать на возможные нарушения воздушного пространства в кратчайшие сроки", — отметили в Федеральном Министерстве обороны.

Напомним, в середине сентября состоятся военные учения России и Беларуси "Запад-2025". Они должны быть масштабными.

Недавно самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал Евросоюз объединиться с Россией.

Беларусь Польша Германия НАТО самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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