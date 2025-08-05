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Німеччина перекинула до Польщі винищувачі Eurofighter — причина

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 12:48
Німеччина перекинула винищувачі Eurofighter до Польщі — що відомо
Винищувач Eurofighter. Фото: EurofighterBAE Systems

Німеччина перекинула до Польщі пʼять винищувачів Eurofighter. Це сталося за чотири тижні до початку навчань Білорусі та Росії "Запад-2025".

Про це повідомляє Bild.

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"Винищувачі військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter вперше виконуватимуть польоти з мінського військового аеродрому Мазовецький", — зазначила речниця ВПС.

За її словами, розгортання є чітким знаком солідарності Альянсу в рамках НАТО, а також служить надійним засобом стримування та захисту повітряного простору.

Пʼять винищувачів Eurofighter будуть підтримувати солдатів Німеччини, які захищають повітряний простір над Жешовом. Відомо, що вони мають дві вогневі одиниці системи ППО Patriot.

"Асоціація забезпечує так звану "тривожну ескадрилью" — сили швидкого реагування, які можуть реагувати на можливі порушення повітряного простору в найкоротші терміни", — зазначили у Федеральному Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у середині вересня відбудуться військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025". Вони мають бути масштабними.

Нещодавно самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав Євросоюз обʼєднатися з Росією.

Білорусь Польща Німеччина НАТО літаки Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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