Patriot для Украины — Германия получила положительные сигналы от США

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: US Army

В Германии заявили, что получили от США "позитивные сигналы" относительно Patriot для Украины. Сейчас ведутся переговоры по закупке систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Sky News.

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Представитель МИД Германии заявил, что ведутся переговоры по реализации условий. Имеется в виду, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться.

Издание также отметило, что министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля поехал с официальным визитом в Вашингтон. Там он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом. Стороны обсудят организацию дальнейшей поддержки Украины для борьбы с агрессией РФ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что три системы Patriot для Украины согласились оплатить Германия и Норвегия. Также продолжается позитивный диалог с США и компанией-производителем по поставкам двух комплексов.

В то же время Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине Patriot. Однако до сих пор не понятно не только количество, но и сама номенклатура оружия.