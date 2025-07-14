Patriot для Украины — Германия получила положительные сигналы от США

Германия получила "позитивные сигналы" от США для ПВО Украины
В Германии заявили, что получили от США "позитивные сигналы" относительно Patriot для Украины. Сейчас ведутся переговоры по закупке систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Sky News.
Patriot для Украины
Представитель МИД Германии заявил, что ведутся переговоры по реализации условий. Имеется в виду, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться.
Издание также отметило, что министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля поехал с официальным визитом в Вашингтон. Там он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом. Стороны обсудят организацию дальнейшей поддержки Украины для борьбы с агрессией РФ.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что три системы Patriot для Украины согласились оплатить Германия и Норвегия. Также продолжается позитивный диалог с США и компанией-производителем по поставкам двух комплексов.
В то же время Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине Patriot. Однако до сих пор не понятно не только количество, но и сама номенклатура оружия.
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