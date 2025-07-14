Patriot для України — Німеччина отримала позитивні сигнали від США

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: US Army

У Німеччині заявили, що отримали від США "позитивні сигнали" щодо Patriot для України. Наразі ведуться переговори щодо закупівлі систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Sky News.

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Речник МЗС Німеччини заявив, що ведуться переговори щодо реалізації умов. Мається на увазі, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися.

Видання також зазначило, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 липня поїхав з офіційним візитом у Вашингтон. Там він зустрінеться з очільником Пентагону Пітом Гегсетом. Сторони обговорять організацію подальшої підтримки України для боротьби з агресією РФ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що три системи Patriot для України погодились оплатити Німеччина та Норвегія. Також триває позитивний діалог із США та компанією-виробником щодо постачання двох комплексів.

Водночас Дональд Трамп заявив, що надішле Україні Patriot. Проте досі не зрозуміла не тільки кількість, але й сама номенклатура зброї.