В Германии считают, что теперь хранить золото в США не является хорошей идеей из-за нестабильности правительства Трампа

Хранилище золота в Федеральном резерве США. Фото: Reuters

Германия рассматривает возможность эвакуировать огромный запас золота из хранилища в Нью-Йорке из-за опасений относительно непредсказуемой политики Дональда Трампа. ФРГ имеет второй по размеру золотой запас после самих Штатов и значительная его часть хранится именно в США.

Об этом пишет The Telegraph.

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Как сообщает издание, десятилетиями Берлин хранил 1200 тонн своих запасов золота именно у американских союзников, в глубоко подземном хранилище Федерального резерва США на Манхэттене.

Сейчас высокопоставленные лица из консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая собирается возглавить следующее правительство Германии, обсудили эвакуацию из Нью-Йорка из-за опасений, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

За это, в том числе выступает бывший министр правительства Германии Марко Вандервиц, которому отказали в просьбе проверить наличие немецкого золота в хранилище еще в 2012 году.

Ориентировочная стоимость Манхэттенского запаса Германии оценивается в 113 миллиардов евро и составляет 30 процентов мировых запасов золота страны.

До кризиса с администрацией Трампа хранение золота в американском хранилище считалось разумной мерой, поскольку это обеспечивало доступ к долларовой ликвидности, если это понадобится во время серьезного спада. Но теперь все значительно усложнилось с приходом Трампа.

Откуда у Германии столько золота

Богатство Германии было заработано после Второй мировой войны, когда экспорт резко вырос, что привело к большому активному сальдо торговли с другими странами. Немецкие власти уверяют, что никакого "золота Гитлера" там нет.

Ранее сообщалось, что всего один день с момента подписания президентом США Дональдом Трампом документа о новых пошлинах понадобилось, чтобы миллиардеры потеряли огромные деньги. Эта сумма сейчас составляет более 208 миллиардов долларов.

Также мы писали, что в первый день введения новых тарифов на импорт американская валюта рекордно обвалилась в цене.