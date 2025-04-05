У Німеччині вважають, що тепер зберігати золото в США не є гарною ідеєю через нестабільність уряду Трампа

Сховище золота у Федеральному резерві США. Фото: Reuters

Німеччина розглядає можливість евакуювати величезний запас золота зі сховища в Нью-Йорку через побоювання щодо непередбачуваної політики Дональда Трампа. ФРН має другий за розмір золотий запас після самих Штатів і значна його частина зберігається саме у США.

Про це пише The Telegraph.

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Як повідомляє видання, десятиліттями Берлін зберігав 1200 тонн своїх запасів золота саме в американських союзників, у глибоко підземному сховищі Федерального резерву США на Мангеттені.

Зараз високопоставлені особи з консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка збирається очолити наступний уряд Німеччини, обговорили евакуацію з Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером.

За це, в тому числі виступає колишній міністр уряду Німеччини Марко Вандервіц, якому відмовили у проханні перевірити наявність німецького золота в сховищі ще у 2012 році.

Орієнтовна вартість Манхеттенського запасу Німеччини оцінюється у 113 мільярдів євро і становить 30 відсотків світових запасів золота країни.

До кризи з адміністрацією Трампа зберігання золота в американському сховищі вважалося розумним заходом, оскільки це забезпечувало доступ до доларової ліквідності, якщо це знадобиться під час серйозного спаду. Але тепер все значно ускладнилось з приходом Трампа.

Звідки у Німеччини стільки золота

Багатство Німеччини було зароблено після Другої світової війни, коли експорт різко зріс, що призвело до великого активного сальдо торгівлі з іншими країнами. Німецька влада завіряє, що жодного "золота Гітлера" там немає.

Раніше повідомлялось, що всього один день з моменту підписання президентом США Дональдом Трампом документу про нові мита знадобилось, щоб мільярдери втратили шалені гроші. Ця сума зараз складає понад 208 мільярдів доларів.

Також ми писали, що в перший день запровадження нових тарифів на імпорт американська валюта рекордно обвалилася в ціні.