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Никорак: украинцы должны видеть движение ракет и дронов

Ua ru
13 октября 2026 23:29
Эксклюзив
Приложение «Графит» для украинцев: что предлагает Ирина Никорак
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Никорак. Фото: facebook.com/Nykorak.Iryna

Народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Ирина Никорак рассказала, что приложением "Графит", с помощью которого можно отслеживать направление движения вражеских целей, пользуются лишь отдельные парламентарии с допуском к государственной тайне, преимущественно члены профильного комитета. Депутат считает, что подобный инструмент должен быть доступен и обычным гражданам.

Об этом Никорак рассказала в эфире Вечір.LIVЕ.

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Приложение "Графит" для украинцев

Ирина Никорак выступила за создание упрощенной версии "Графита", которая позволяла бы гражданам наблюдать за направлением полета ракет и дронов. Депутат не уточнила, как именно должно работать такое приложение и какие данные в нем будут доступны.

Объясняя свою позицию, она вспомнила, как вместе с коллегами наблюдала за движением беспилотника в парламенте.

"Это, так сказать, открытая информация, здесь нет ничего секретного, всё это можно увидеть и на планшете, и на телефоне", — сказала народный депутат.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия растягивает запуски дронов в течение суток, атакуя небольшими группами по две-три единицы. Такая тактика истощает украинскую авиацию.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Министерство образования и науки готовит изменения в школьный предмет "Защита Украины". С 2027 года ученики смогут углубленно изучать кибербезопасность, инженерию и технологии беспилотников. На создание специальных учебных центров выделено 2,1 млрд грн.

украинцы ракеты дроны народные депутаты приложение графит
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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