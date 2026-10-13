Застосунок Графіт для українців: що пропонує Ірина Никорак

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Никорак. Фото: facebook.com/Nykorak.Iryna

Народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність" Ірина Никорак розповіла, що застосунком "Графіт", через який можна відстежувати напрямок руху ворожих цілей, користуються лише окремі парламентарі з допуском до державної таємниці, переважно члени профільного комітету. Депутатка вважає, що подібний інструмент має бути доступний і звичайним громадянам.

Про це Никорак розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Застосунок "Графіт" для українців

Ірина Никорак виступила за створення спрощеної версії "Графіту", яка дозволяла б громадянам спостерігати за напрямком польоту ракет і дронів. Депутатка не уточнила, як саме має працювати такий застосунок і які дані в ньому будуть доступні.

Пояснюючи свою позицію, вона згадала, як разом із колегами спостерігала за рухом безпілотника в парламенті.

"Це якби відкрита інформація, тут немає нічого секретного, це все можна побачити і в планшеті, і в телефоні", — сказала народна депутатка.

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