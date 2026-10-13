Застосунок Графіт для українців: що пропонує Ірина Никорак

Никорак: українці мають бачити рух ракет і дронів
Народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність" Ірина Никорак розповіла, що застосунком "Графіт", через який можна відстежувати напрямок руху ворожих цілей, користуються лише окремі парламентарі з допуском до державної таємниці, переважно члени профільного комітету. Депутатка вважає, що подібний інструмент має бути доступний і звичайним громадянам.
Про це Никорак розповіла в ефірі Вечір.LIVE.
Застосунок "Графіт" для українців
Ірина Никорак виступила за створення спрощеної версії "Графіту", яка дозволяла б громадянам спостерігати за напрямком польоту ракет і дронів. Депутатка не уточнила, як саме має працювати такий застосунок і які дані в ньому будуть доступні.
Пояснюючи свою позицію, вона згадала, як разом із колегами спостерігала за рухом безпілотника в парламенті.
"Це якби відкрита інформація, тут немає нічого секретного, це все можна побачити і в планшеті, і в телефоні", — сказала народна депутатка.
Як Росія виснажує українську ППО
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