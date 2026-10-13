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Никорак: українці мають бачити рух ракет і дронів

Ua ru
13 жовтня 2026 23:29
Ексклюзив
Застосунок Графіт для українців: що пропонує Ірина Никорак
Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Никорак. Фото: facebook.com/Nykorak.Iryna

Народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність" Ірина Никорак розповіла, що застосунком "Графіт", через який можна відстежувати напрямок руху ворожих цілей, користуються лише окремі парламентарі з допуском до державної таємниці, переважно члени профільного комітету. Депутатка вважає, що подібний інструмент має бути доступний і звичайним громадянам.

Про це Никорак розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Застосунок "Графіт" для українців

Ірина Никорак виступила за створення спрощеної версії "Графіту", яка дозволяла б громадянам спостерігати за напрямком польоту ракет і дронів. Депутатка не уточнила, як саме має працювати такий застосунок і які дані в ньому будуть доступні.

Пояснюючи свою позицію, вона згадала, як разом із колегами спостерігала за рухом безпілотника в парламенті.

"Це якби відкрита інформація, тут немає нічого секретного, це все можна побачити і в планшеті, і в телефоні", — сказала народна депутатка.

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Раніше Новини.LIVE також писали, що Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільного предмета "Захист України". Із 2027 року учні зможуть поглиблено вивчати кібербезпеку, інженерію та технології безпілотників. На створення спеціальних навчальних осередків спрямували 2,1 млрд грн.

українці ракети дрони народні депутати застосунок графіт
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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