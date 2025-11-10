Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Николя Саркози неожиданно освободили из тюрьмы — какая причина

Николя Саркози неожиданно освободили из тюрьмы — какая причина

Ua en ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:42
обновлено: 19:37
Николя Саркози выпустили из тюрьмы всего через 20 дней
Николя Саркози. Фото: RFI

Парижский суд принял неожиданное решение — бывший президент Николя Саркози будет досрочно освобожден из тюрьмы. Вместо заключения политику назначили "судебный надзор" до рассмотрения его апелляции.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Новость первым отреагировал сын Саркози, Луи. В соцсетях он опубликовал архивное фото детства вместе с отцом, подписав его лаконично: "Да здравствует свобода!".

Адвокат бывшего президента Кристоф Ингрейн назвал освобождение "первым шагом" и подчеркнул, что следующим этапом станет апелляционное разбирательство.

"Наша задача сейчас — подготовка к апелляционному слушанию", — добавил он.

Другой адвокат, Жан-Мишель Дарруа, рассказал о сложных условиях, в которых находился Саркози. Изоляция давалась бывшему президенту "очень тяжело", а пребывание за решеткой было полно тревоги. По словам Ингрейна, Саркози сталкивался с угрозами, слышал крики ночью и становился свидетелем вмешательства охраны, когда другой заключенный нанес себе вред.

Бывший президент содержался в одиночной камере площадью около девяти квадратных метров, с собственным душем и туалетом. Для его безопасности двое охранников постоянно находились в соседней камере.

Французский еженедельник Le Point добавил, что политик почти не доверял тюремной еде и питался в основном йогуртами, опасаясь возможных инцидентов со стороны других заключенных. Ему даже предлагали готовить самостоятельно, но он отказался.

Напомним, что Парижский суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в заговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы.

А до этого в Бразилии суд выдал ордер на арест бывшего игрока "Шахтера".

Франция суд Париж Николя Саркози президент
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации