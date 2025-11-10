Николя Саркози выпустили из тюрьмы всего через 20 дней

Николя Саркози. Фото: RFI

Парижский суд принял неожиданное решение — бывший президент Николя Саркози будет досрочно освобожден из тюрьмы. Вместо заключения политику назначили "судебный надзор" до рассмотрения его апелляции.

Детали дела

Новость первым отреагировал сын Саркози, Луи. В соцсетях он опубликовал архивное фото детства вместе с отцом, подписав его лаконично: "Да здравствует свобода!".

Адвокат бывшего президента Кристоф Ингрейн назвал освобождение "первым шагом" и подчеркнул, что следующим этапом станет апелляционное разбирательство.

"Наша задача сейчас — подготовка к апелляционному слушанию", — добавил он.

Другой адвокат, Жан-Мишель Дарруа, рассказал о сложных условиях, в которых находился Саркози. Изоляция давалась бывшему президенту "очень тяжело", а пребывание за решеткой было полно тревоги. По словам Ингрейна, Саркози сталкивался с угрозами, слышал крики ночью и становился свидетелем вмешательства охраны, когда другой заключенный нанес себе вред.

Бывший президент содержался в одиночной камере площадью около девяти квадратных метров, с собственным душем и туалетом. Для его безопасности двое охранников постоянно находились в соседней камере.

Французский еженедельник Le Point добавил, что политик почти не доверял тюремной еде и питался в основном йогуртами, опасаясь возможных инцидентов со стороны других заключенных. Ему даже предлагали готовить самостоятельно, но он отказался.

Напомним, что Парижский суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в заговоре из-за финансирования его избирательной кампании Ливией. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы.

